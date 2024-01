Turris-Messina 2-2, il recupero è rovente: «Serviva un po' di mestiere in più»

Ha il sapore della beffa cocente il pari fra Turris e Messina nella sfida salvezza del Liguori. Finisce 2-2 fra corallini e peloritani, bloccati sull’1-1 fino al 90’. Poi i sei minuti di recupero, letteralmente roventi: esplode il Liguori al 92’, quando, su conclusione del neo acquisto Jallow, la sfera rimpalla prima su un difensore e poi su Frisenna, carambolando in rete per il 2-1 Turris. La vittoria, tanto preziosa quanto cercata, pareva acquisita, ma quattro minuti più tardi, proprio allo scadere, Emmasusso gela il comunale con una conclusione chirugica che infila Marcone per il definitivo 2-2. La tensione schizza alle stelle e si infiammano gli animi in campo: s’accende un parapiglia e la gara resta sospesa per qualche minuto. Finirà dopo ulteriori sette minuti di recupero rispetto ai sei iniziali.

La gara – Menichini opta per il 4-3-3, ripescando Contessa (nei quattro di difesa) e Giannone; mediana affidata a Franco, Scaccabatozzi e Pugliese; In avanti il tridente Giannone, Nocerino, De Felice.

Panchina iniziale per Serpe, Panelli e Jallow. Di contro, il 4-2-3-1 peloritano, con Plescia terminale offensivo.

Sette minuti ed è vantaggio Turris: lo realizza il baby Nocerino con un colpo di testa su punizione di Scaccabarozzi. Giannone ci prova con un assolo, tentando la soluzione dalla distanza, ma Fumagalli arpiona. Brivido nell’area corallina al minuto 27, quando Emmausso va al tiro da posizione favorevole ma spara alto. Franco ci prova su punizione al 40’, sfiorando l’incrocio dei pali. Risponde il Messina con una staffilata di Frisenna dalla distanza, arpionata da Marcone. Giannone – su assist di Nocerino – sfiora il bis nell’ultimo dei tre minuti di recupero: velenosa la sua conclusione a giro, che si stampa sulla traversa.

Nella ripresa, primo cambio Messina al quarto d’ora: fuori Plescia, dentro Luciani. La Turris soffre un tantino le incursioni peloritane sulla sinistra, ma riesce in qualche modo ad arginare. Doppio cambio per Menichini al 21’: dentro Serpe (al suo esordio in maglia corallina) per Cocetta e D’Auria per Giannone. Ci prova subito D’Auria sugli sviluppi di una punizione di Scaccabarozzi, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa. Altro doppio cambio Turris al 25’: dentro Saccani per Esempio e Jallow per De Felice. La pareggia il Messina al 28’ con Rosafio, che infila Marcone – non impeccabile nell’occasione – con una conclusione dalla distanza che si insacca a fil di palo. Ultimo cambio Turris al 38’: tocca a Panelli per Nocerino. Ghiotta occasione Messina al 41’ quando Ortisi dalla sinistra serve l’accorrente Luciani, che da posizione ravvicinata scheggia il palo. Esplode il Liguori al secondo dei sei minuti di recupero, quando su conclusione di Jallow, la sfera rimpalla prima su un difensore e poi su Frisenna; s’innesca una traiettoria beffarda su cui nulla può Fumagalli. E quando la vittoria pareva ormai in tasca, Emmausso gela il Liguori con una conclusione chirurgica che castiga Marcone. Si accende intanto un parapiglia, con gara sospesa per qualche minuto. Poi la ripresa del gioco ed il triplice fischio slittato di ulteriori sette minuti.

L’analisi di Menichini – «Abbiamo disputato un buon primo tempo, mantenendo i ritmi alti e meritando il vantaggio, peraltro senza rischiare nulla. Siamo forse stati un po’ troppo frenetici nell’ultimo passaggio, forse per la troppa voglia di chiudere la partita. Quell’eccesso l’abbiamo poi pagato nel secondo tempo. Siamo poi stati fortunati nella dinamica del secondo gol, che siamo stati comunque bravi a cercare. Serve questo spirito, provando magari a sbagliare di meno. Ho visto troppi errori in fase di palleggio ma anche cose positive. Peccato, sarebbe servito un po’ di mestiere in più. Giannone e Contessa? Ci ho parlato e mi hanno dato la loro disponibilità. Penso abbiano fatto un’ottima partita. Peccato davvero. Mercato? C’è la disponibilità da parte della società, ma stasera preferisco sottolineare la prova dei ragazzi».