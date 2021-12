Turris-Messina 5-0 al Liguori: Santaniello show, corallini a valanga

Il riscatto è arrivato. Perentorio nelle proporzioni e nella sostanza. La Turris supera con uno schiacciante 5-0 il Messina di Capuano e si proietta al secondo posto in classifica a braccetto con il Palermo. Non c’è storia al Liguori. Protagonista di giornata, l’attaccante Emanuele Santaniello, al rientro da un turno di stop e autore di una tripletta; Giannone e Franco completano poi l’opera.

Contro i peloritani, mister Caneo ritrova Lorenzini (al rientro dalla squalifica) e Santaniello, che va a completare il 3-4-3 corallino. Nel Messina recupera Fazzi, panchina invece per Darmian. In avanti, fiducia a Russo.

Ritmi inizialmente bloccati ma al primo vero affondo la Turris non perdona. Il vantaggio arriva al quarto d’ora: lo realizza Santaniello su pennellata di Franco (Tascone dà il là all’azione, innescando Leonetti sulla sinistra). Energiche le proteste dei peloritani per un presunto offside dell’avanti corallino, che costano il giallo a Lewandowski. Turris di nuovo pericolosa con un’altra incursione di Leonetti, che dalla sinistra si incunea in area ma trova Lewandowski in uscita a sbarrargli la strada. Il raddoppio al minuto 29, targato di nuovo Santaniello, che stavolta insacca di testa su pennellata al bacio di Varutti. Per il Messina ci provano – senza troppa convinzione – Russo (su punizione) e Konate, che non inquadrano la porta.

Nella ripresa subito tre cambi per il Messina: dentro Balde, Rondinella e Damian, per Russo, Konate e Celic. Sei minuti e la Turris sfiora il tris con Leonetti: velenosa la sua deviazione sotto misura su traversone di Varutti, ma sulla linea di porta c’è Simonetti a sventare. Il terzo gol arriva al 12’. Protagonista ancora lui, Santaniello, che – appena dentro l’area – insacca di precisione finalizzando un’avvolgente azione dei suoi. Capuano prova a contenere i danni e inserisce Di Stefano per Catania; cambia anche Caneo: dentro Bordo per Leonetti e Loreto per Varutti, e Turris con il 3-5-2. Sussulto Messina alla mezz’ora con Damian, che dal limite scheggia la parte alta della traversa. Sull’altro fonte, applausi per la staffilata di Franco, che sfiora l’incrocio e si spegne sul fondo. Il poker è servito al 35’: la firma è del capitano Luca Giannone, che insacca col più agevole dei tap-in dopo una respinta del portiere su diagonale di Esempio. Due minuti più tardi il pokerissimo: Lewandowski neutralizza la conclusione dal limite di Giannone, ma nulla può sulla successiva conclusione di Daniele Franco, tutto solo nel cuore dell’area.

Travolgente la Turris, che a fine gara raccoglie l’abbraccio di un Liguori in festa.