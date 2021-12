Turris, contro il Messina c'è Santaniello: «Ragazzi motivati e consapevoli»

Vuol riprendere la sua marcia a passo pieno la Turris, che torna al Liguori dopo il mezzo passo falso di Potenza. Al comunale arriva il Messina di Eziolino Capuano, reduce dal pari a reti bianche di Taranto.

Alla vigilia del match contro i peloritani, l’intervento di mister Caneo, che si sofferma anzitutto sull’umore del gruppo. «Che aria tira tra i ragazzi? Direi un’aria positiva. In questa settimana hanno lavorato con attenzione ed applicazione. Soprattutto, hanno capito che a Potenza non siamo stati noi. Ne prendiamo atto e ripartiamo meglio di prima, con la volontà di tornare ad essere protagonisti. Ci siamo preparati bene tatticamente, stiamo bene psicologicamente e mentalmente».

Attenzione al Messina: «Non esistono partite scontate – incalza il tecnico corallino – e poi dipende sempre da come le interpreti. Se noi le interpretiamo come dalla prima alla sedicesima, ok, se come l’ultima allora no, perché rischiamo di perdere la nostra identità. Diciamo però che nell’economia di un campionato ci può anche stare una partita in cui in campo si trovano mille difficoltà e non si riesce ad esprimersi. Che partita mi aspetto dal Messina? Capuano lo conosciamo bene, preparerà una partita difensiva, anche se li ho visti a Taranto e devo dire che hanno fatto una partita tosta. La statistica dice che questo Messina ha subito più reti nei secondi 45 minuti di gioco, ma questo è un dato dal valore molto relativo per noi, visto che il nostro credo ci porta a giocare ed attaccare con la stessa intensità per tutti i 90 minuti. Noi dobbiamo fare attenzione al loro fraseggio per provare a sorprenderli con i nostri attaccanti, che torneranno a giocare insieme».

Recuperato Santaniello, non ancora al top invece Ghislandi. «Emanuele ha recuperato e sta bene. Lo vedo animato dallo spirito giusto, come del resto Leonetti e Giannone che, nonostante abbiano avuto una flessione, hanno lavorato molto molto bene. Ghislandi l’abbiamo testato ma non è ancora nelle condizioni ideali per sostenere una partita. Magari lo porteremo in panchina, non credo partirà dall’inizio».

Sul rinnovo di Tascone e sulla prossima sessione di mercato: «Un segnale positivo e di continuità da parte della società, che fa benissimo a preservare i calciatori importanti. Quanto al mercato in entrata, abbiamo deciso col direttore di apportare miglioramenti in organico, uno per reparto. Arriveranno calciatori importanti che andranno a competere con chi c’è già».

Convocati – Di nuovo arruolabile Santaniello dopo il forfait di Potenza, torna tra i convocati Ghislandi, assente in gara ufficiale da Turris-Catanzaro dello scorso 15 novembre. Non convocati i soli Lame e Nunziante, che ha intanto ripreso a lavorare sul piano atletico seguendo il proprio specifico piano di recupero.

Ventiquattro i calciatori convocati da mister Caneo:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello, Sartore.