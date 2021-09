Turris condannata da un avvio choc: Monopoli corsaro al Liguori

Sconfitta all’esordio al Liguori per la Turris, che cede di misura al Monopoli. Corallini condannati da un avvio choc, che consente ai gabbiani pugliesi di trovarsi sul doppio vantaggio dopo appena sette minuti di gioco. Il gol di Tascone a ripresa inoltrata riaccende le speranze ma non basta, così come il forcing finale dei padroni di casa.

Nel 3-4-3 corallino, mister Caneo – visti i forfait di Esempio e Ghislandi – ridisegna la catena di destra proponendo Manzi e Nunziante; sulla sinistra, l’esordio di Zanoni. In mediana torna Franco in coppia con Tascone; in avanti, Giannone e Leonetti a supporto di Santaniello.

Avvio da brividi della Turris, sotto di una rete dopo appena un minuto. Perina combina un pasticcio in fase di rinvio, con Starita che ne approfitta come un rapace, arpionando e insaccando a porta sguarnita. I corallini sembrano letteralmente in bambola ed al 7’ incassano anche il raddoppio: sugli sviluppi di un corner, Arena impatta di testa – nemmeno troppo angolata la sua conclusione – e firma il 2-0. Altro brivido nell’area corallina al minuto 11, quando un errore di Manzi innesca Starita, su cui è stavolta decisiva l’opposizione di Perina, che sventa coi piedi. L’ulteriore pericolo scuote la Turris, che riorganizza le idee e comincia a manovrare, costringendo il Monopoli ad arretrare progressivamente il proprio baricentro. Corallini pericolosi al primo affondo con Varutti, che – sugli sviluppi di un’azione ben manovrata – conclude di testa di un soffio sopra la traversa. Ancora Varutti, sempre di testa, stavolta su punizione scodellata in area dalla trequarti: sfera di un nulla sul fondo. Al 24’ ci prova Tascone dal limite: Loria smanaccia in corner; quattro minuti più tardi, la conclusione di Giannone respinta da Loria. Alla mezz’ora il direttore di gara sanziona con il penalty il contatto in area fra Lorenzini e D’Agostino. Sul dischetto si porta Starita ma Perina riscatta la precedente incertezza con un grande intervento: il portiere corallino si tuffa alla sua destra e neutralizza. Allo scadere della prima frazione ci riprova di testa Varutti – su spunto di Giannone – senza però inquadrare la porta.

Nella ripresa si riparte con gli stessi schieramenti, da una parte come dall’altra. Leonetti al tiro al 6’, ma la sfera è facile preda di Loria; velleitaria, qualche minuto più tardi, la conclusione dalla distanza di Santaniello. Al quarto d’ora, due cambi per parte. Nella Turris dentro Giofré e Longo per Zanoni e Santaniello; nel Monopoli tocca a Novella e Grandolfo, a rilevare Viteritti e D’Agostino. Giannone ci prova su punizione ma alza troppo la mira. Al 21’ il lampo di Tascone che riaccende il match: fulminante la sua conclusione dalla distanza, che si insacca proprio a fil di palo alla destra di Loria. Al 24’ un'incertezza coi piedi di Perina rischia di spianare la strada al tris pugliese, ma stavolta il portiere corallino rimedia neutralizzando la conclusione di Grandolfo. Altro cambio nella Turris alla mezz’ora: dentro Pavone a rilevare Nunziante. Vibranti proteste dei corallini per l’atterramento in area di Pavone al minuto 36; un minuto più tardi, si levano altre forti proteste per una mano galeotta nell’area pugliese: tutto regolare per il direttore di gara. Al 42’ la velenosa conclusione di Giannone che finisce non lontana dall’incrocio dei pali. Al 45’, staffetta Franco-Bordo. C’è tempo solo per il forcing finale dei corallini: generoso ma non incisivo. A fine gara, applausi per l'undici di Caneo dal pubblico della Tribuna Strino.