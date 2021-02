Seduta di rifinitura questa mattina al Liguori, per la Turris, e poi partenza alla volta del ritiro pugliese. Alla vigilia della gara del Veneziani contro il Monopoli, l’attaccante Luca Giannone riparte dall’intensità dei secondi quarantacinque minuti contro il Bisceglie. «È da lì che dobbiamo ripartire, sapendo di affrontare una squadra forte, guidata da un allenatore preparato. Non inganni la classifica del Monopoli».

Sull’avversario: «L’abbiamo visionato. È cambiato tanto rispetto all’andata, in attacco come in difesa. Ma questo conta poco adesso. Noi dobbiamo fare la nostra partita, dare il massimo e tirare fuori tutto quello che abbiamo».

Il pari contro il Bisceglie ha interrotto un lungo periodo di digiuno. «C’è sempre stata la voglia di riscattarci, poi ogni partita fa storia a sé. Per noi la ricetta è una sola: dobbiamo dare sempre il massimo, non sono ammessi cali. Sul piano personale posso dire che non ho ancora recuperato al 100%, ho ancora qualche fastidio, ma ci sono. Domenica ho stretto i denti rimanendo in campo e per fortuna ne è valsa la pena. Il gol contro il Bisceglie? Fa piacere abbia ricevuto riconoscimento, spero di farne altri».

Per la gara del Veneziani – fischio d’inizio alle ore 17.30 –, mister Fabiano recupera in mediana sia Signorelli che Tascone. Resta invece a casa lo squalificato Franco.

Ventitré i calciatori convocati:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Alessandro, D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Loreto, Lorenzini, Pitzalis, Rainone.

Centrocampisti: Carannante, Da Dalt, R. Fabiano, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Persano, Ventola.

