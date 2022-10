Turris-Monopoli 0-0, pari amaro al Liguori

Finisce a reti inviolate la – gradevole – sfida del Liguori fra Turris e Monopoli. Pari dal retrogusto amaro per i corallini, che nella prima frazione di gioco confezionano tre nitide palle gol, mancando clamorosamente l’appuntamento col gol, e poi, in pieno recupero, si ritrovano letteralmente strozzata l’esultanza da un superbo intervento di Nocchi a sventare il colpo di testa a botta sicura di Manzi. Di mezzo, un Monopoli dapprima in evidente difficoltà, poi risistemato da Laterza e concretamente in partita. I corallini restano sulla scia delle big del girone – Catanzaro, Crotone e Pescara – a braccetto con Gelbison e Latina.

Padalino riparte dal 4-3-3, ma con qualche novità negli interpreti. In difesa non c’è Di Nunzio (panchina iniziale per lui), tocca quindi a Manzi ed al rientrante Frascatore comporre la coppia centrale, con Boccia e Contessa sugli esterni; mediana affidata a Finardi, Haoudi e Gallo; in avanti il tridente Giannone-Santaniello-Leonetti.

Il primo pericolo – corre il 10’ – arriva dal sinistro di Montini, che va al tiro dal limite e accarezza il palo alla sinistra di Perina. Fuori misura, sull’altro fronte, la conclusione di Haoudi. Ben più ghiotta l’occasione – di marca corallina – del minuto 18: delizioso il suggerimento di Giannone per Santaniello, che in area, da posizione più che invitante, si fa neutralizzare da Nocchi. Ancora Turris un minuto più tardi. Stavolta è Haoudi a pennellare dalla sinistra per la testa di Gallo, che di testa, a due passi dalla porta, conclude sul fondo. È forte la pressione dei corallini, ancora al tiro con Leonetti, che da posizione defilata rimedia un corner. Primo cambio Monopoli poco dopo la mezz’ora: dentro Fornasier, fuori Rolando e pugliesi col 3-5-2. Mossa che si rivela preziosa. Gabbiani subito pericolosi con Montini, al tiro da posizione defilata: Perina si salva con la complicità della traversa, poi l’accorrente Fella manca l’aggancio sotto misura. Il nuovo assetto consente ai pugliesi di maturare il giusto equilibrio e di prendere le opportune contromisure ai corallini.

La ripresa comincia con un cambio per Laterza: dentro Manzari a rilevare Piccinni; poi Starita per Montini e Simeri per Fella. Al 13’ Nocchi in uscita sbarra la strada a Leonetti e finisce col travolgerlo: intervento sul pallone per il direttore di gara, inutili quindi le proteste dei corallini. Al 20’ tocca ad Acquadro e Maniero, dentro a rilevare Gallo e Santaniello. Pericolo nell’area corallina tre minuti più tardi: sugli sviluppi di un traversone di Simeri, Starita tenta la conclusione da terra; sugli sviluppi dell’azione si alza poi la bandierina del guardalinee a segnalare un off-side. Decisivo invece Perina pochi minuti più tardi sul tocco ravvicinato di Bussaglia, innescato da una gran giocata di Starita. Alla mezz’ora termina la partita di Finardi e comincia quella di Taugourdeau. Cambia ancora Padalino: fuori Giannone e Haoudi, dentro Longo ed Ercolano. Proprio Ercolano – sugli sviluppi di una sponda di Maniero – si ritrova tra i piedi un pallone parecchio invitante, ma il suo destro finisce di poco alto sulla traversa. In pieno recupero arriva il secondo giallo per Manzari. Nel finale, intervento provvidenziale di Nocchi a sventare il colpo di testa a botta sicura di Manzi sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Finisce qui la gara. Alla fine è convinto l’applauso del Liguori all’indirizzo dei corallini.