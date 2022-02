Turris a Monopoli senza Esempio e Santaniello: «Sarà una bella partita»

Rifinitura al Liguori e poi partenza per il ritiro pugliese per la Turris, attesa dalla sfida d’alta quota contro il Monopoli. Al Veneziani – fischio d’inizio domani alle 18 – mancheranno Esempio (squalificato) e Santaniello (infortunato). Ancora in fase di carburazione Giannone.

Pronto a scommettere sulla spettacolarità del match contro i gabbiani, il tecnico corallino Bruno Caneo: «Si affrontano due squadre destinate a disputare fino alla fine un torneo all’avanguardia, entrambe con belle prospettive. Prevedo un confronto alla pari, con possibilità al 50% di una vittoria. Insomma, di sicuro sarà una bella gara. In questa sessione di mercato il Monopoli ha preso 3-4 profili interessanti per la categoria ma ciò che conta è che noi abbiamo preparato la partita come al solito, provando a individuare i loro punti di forza. Cercheremo di contrapporci con le nostre armi e con la nostra gran voglia di continuare ad emergere. Per quanto mi riguarda – incalza Caneo –, la paura principale era legata alle ultime due gare con le cosiddette pericolanti: è però arrivata una risposta positiva, di grande determinazione, perciò sono convinto che si possa fare sempre meglio».

Blindati, intanto, Franco e Tascone con i “no” rifilati a d Avellino e Bari. «Il programma era che il gruppo forte rimasse tale fino alla fine, per questo sono concento, anche perché poi è chiaro che c’è sempre da rispettare la volontà della dirigenza rispetto alle questioni di budget. Diciamo che così è tutto in regola, perciò va bene». Pronto a tornare in campo, quindi, Daniele Franco. «Certo che sì. Non se ne è mai andato, si è sempre allenato. Quelle che lo hanno toccato sono normali dinamiche di calcio e comunque il nostro gruppo è sano e tranquillo, capace mentalmente di metabolizzare anche le dinamiche del singolo».

Su Giannone e Santaniello: «Giannone sta bene. Escluderei una partenza nell’undici iniziale perché preferisco entri a gara in corso, dandogli così la possibilità di carburare e mettendolo nella condizione di esprimersi poi come sa. È doveroso tutelarlo. Santaniello con questa elongazione sembra avere difficoltà a recuperare a stretto giro, perciò gli daremo qualche giorno in più».

Con Esempio squalificato, ci sarà Varutti ad agire da braccetto. «Credo proprio di sì, anche perché ha già giocato in quel ruolo».

Convocati – Rientra Zanoni, out Esempio, Santaniello, Finardi, Loreto, D’Oriano e Lame.

Venti i calciatori convocati da mister Caneo:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone.