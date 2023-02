Turris-Monterosi 2-0, gol di Ruffo Luci e Maniero: «Costruiamo la salvezza al Liguori»

Una vittoria che vale più dell’oro. La centra la Turris dopo un lungo, asfissiante digiuno: contro il Monterosi decidono il neo acquisto Ruffo Luci e Maniero, firmando un successo mancava al Liguori dal lontano 13 settembre (si giocava contro il Taranto sotto la gestione Padalino). Con un gol per tempo, i corallini riducono il gap proprio dai laziali, che adesso vedono ridotto ad una sola lunghezza il vantaggio in classifica. La zona salvezza è adesso a tre punti.

Fontana – squalificato, al suo posto in panchina il secondo Coraggio – rinuncia al minutaggio e ridisegna il proprio 4-3-3. In difesa (manca ancora Frascatore) c’è il neo acquisto Rizzo a completare il quartetto; novità in mediana, con Acquadro e Ruffo Luci al fianco di Franco; torna l’artiglieria pesante in avanti: Leonetti, Giannone e Maniero in campo insieme sin dal primo minuto.

Approccio positivo e vantaggio immediato per la Turris, che nel primo tempo subisce poi il graduale – ma poco incisivo – ritorno del Monterosi; nella ripresa sono i corallini a dare sensazione di maggiore solidità, trovando il colpo del definitivo ko con l’esperto Maniero.

Cinque minuti ed è vantaggio Turris nel segno dell’ultimo acquisto Ruffo Luci: vincente il suo inserimento in area su filtrante di Giannone per l’1-0 corallino. Replica Monterosi al 13’: pericoloso buco di Miceli, efficace risposta di Perina a neutralizzare la conclusione a botta sicura di Carlini. Ci riprova il Monterosi prima con Della Pietra (velenosa conclusione dal limite che accarezza il palo e si spegne sul fondo), poi con Lipani su punizione (Perina neutralizza in due tempi), quindi con Parlati (Perina dice di no deviando in corner). Spunto di Leonetti in area, si distende e sventa Forte.

Nella ripresa ci prova subito Giannone su punizione: Forte in presa facile. Sul fronte opposto velenosa incursione in area di Tonin, sventata da Miceli. Al 13’ doppio cambio Turris: dentro Zampa e Maldonado per Ruffo Luci e Franco. Un minuto più tardi è ghiotta l’occasione per il raddoppio corallino: gran botta di Leonetti dalla distanza e sfera che centra in pieno la traversa. Triplo cambio Monterosi al 19’: fuori Della Pietra, Lipani e Santoro, dentro Costantino, Di Paolantonio e Gasperi. Il raddoppio corallino al minuto 26: lo realizza Riccardo Maniero, correggendo in rete una conclusione di Zampa toccata da Leonetti. Liberatoria l’esultanza del Liguori. Intanto nel Monterosi dentro Bittante per Giordani; quindi Vitali per Parlati. Giannone ci riprova su punizione, stavolta alzando troppo la mira. Al 36’ altro cambio Turris, con Boccia a rilevare Acquadro. Quattro minuti più tardi Leonetti addomestica un gran pallone appena dentro l’area ma conclude debolmente. Di nuovo protagonista Leonetti nel corso del primo dei tre minuti di recupero: assist al bacio di Maniero e colpo di testa dell’attaccante che si spegne di un nulla sul fondo.



Finisce qui la gara. E dalla tribuna – al netto della persistente contestazione nei confronti della – torna nuovamente a farsi sentire qualche applauso.

Le analisi post partita – Con Fontana squalificato, parla il secondo Coraggio. «È la vittoria dei ragazzi, che si sono sempre impegnati dando l’anima sin dal nostro arrivo a Torre. Oggi siamo scesi in campo consapevoli della nostra forza: c’è stato un buon approccio alla partita, poi abbiamo aggiustato qualcosa nello spogliatoio e nel secondo tempo siamo scesi in campo determinati a cercare il secondo gol. Proviamo e lavoriamo tanto in allenamento e oggi tutto questo si è visto in partita».

Quindi Riccardo Maniero, autore della solita prestazione di spessore e di un sigillo che ha consentito di blindare tre preziosissimi punti. «Sappiamo che da qui alla fine ci attendono tutte finali e quella di oggi era parecchio importante. Abbiamo fatto una buona gara contro una buona squadra, mettendo in campo tutto quello che ci ha chiesto il mister. Obiettivo salvezza? Vero, poche volte mi è capitato di lottare per la salvezza ma adesso non conta. Dobbiamo tirarci fuori da questa situazione di classifica perché lo merita tutta Torre, dalla società ai tifosi, a noi di squadra e staff. Personalmente posso e voglio dare ancora di più. È stato un periodo complicato fra mercato e vittorie che non arrivavano, ma noi siamo stati bravi a lavorare e concentrarci solo sul campo. Adesso abbiamo un grande allenatore e lo stiamo seguendo alla grande». Categorico l'attaccante corallino sull'argomento spogliatoio: «È tutto tranne che spaccato. Anzi, siamo fin troppo uniti. Cambiare tanti allenatori non è mai facile per nessuno, sia mentalmente che fisicamente, ma adesso dobbiamo solo continuare a seguire mister Fontana e realizzare il nostro obiettivo, anzitutto facendo vittorie e punti al Liguori».

»