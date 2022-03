Turris-Monterosi 0-2 e polemiche, Primicile al vetriolo contro l'arbitro

Seconda sconfitta consecutiva per la Turris nel giro di tre giorni: dopo il ko nel derby contro le vespe, i corallini cadono anche al Liguori contro il Monterosi al termine di una gara conclusa dalla Turris in nove uomini (espulso anche un componente della panchina nel convulso finale) ed anche per questo condita da un corposo carico di tensione e polemiche. Finisce 2-0 per i laziali, a segno con un gol per tempo: il primo dopo appena cinque minuti di gioco, il secondo nel corso del corposo extra time disposto dal direttore di gara, poi finito al centro di roventi polemiche proprio per gestione dei cartellini e metro di conduzione. Vibrante, nel post partita, l’intervento del direttore generale corallino Rosario Primicile nei confronti del fischetto calabrese. Ma non solo. Al netto delle recriminazioni legate alla direzione arbitrale, è rimasta comunque spenta la lampadina della Turris, tanto che lo stesso Primicile non le ha mandate a dire a qualcuno dei suoi, reo d'aver tirato anticipatamente i remi in barca.

Come preannunciato alla vigilia da Caneo, torna Sbraga a dirigere la difesa; in mediana c’è Bordo al posto dello squalificato Tascone, sulla destra il rientrante Ghislandi, a sinistra Nunziante; in avanti Giannone-Leonetti e Santaniello.

È una Turris decisamente sotto tono. L’approccio dei corallini è morbido e il Monterosi ci mette cinque minuti a sbloccarla. Il vantaggio laziale porta la firma di Parlati, a segno di testa sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina: Perina sventa il primo tentativo, ma nulla può sulla seconda inzuccata. Reazione Turris con Leonetti, che – innescato da Giannone – controlla in area e va al tiro da posizione invitante ma rimedia solo un corner. Al 20’ Franco pesca in area Nunziante: l’idea è buona ma la conclusione da dimenticare. Brivido al 22’, quando Ekuban chiama Perina al grande intervento da posizione ravvicinata: decisiva l’opposizione del portiere corallino, che sventa il raddoppio con la complicità del palo. Al 25’ – sempre su spunto di Franco – Leonetti, che guadagna l’area ma perde l’attimo buono per la conclusione. Nel finale di frazione, doppio giallo nel giro di quattro minuti per Bordo, che lascia i suoi in inferiorità numerica.

Nella ripresa, subito un cambio Turris: fuori Giannone, dentro Finardi. Ghislandi va di tacco su corner di Franco ma Alia c’è; due minuti più tardi l’inzuccata di Manzi su punizione di Franco finisce sul fondo. Nel Monterosi, intanto, dentro Basito per Piroli; poi Costantino per Ekuban. Franco ci prova su punizione ma la mira è alta. Ancora Franco ad illuminare la giocata di Leonetti: l’occasione è ghiotta ma l’attaccante subisce il decisivo ritorno di Mbende. Doppio cambio Turris: dentro Di Nunzio e Pavone per Ghislandi e Nunziante. Non dura nemmeno due minuti la partita di Pavone, che rimedia il rosso diretto dopo un intervento per gioco pericoloso ai danni di Basito. Subito il quarto cambio, quindi per Caneo, che getta nella mischia Iglio per Sbraga. Perina intanto tiene aperta la partita sventando prima su Adamo e poi su Costantino. Nel corso del maxi recupero – 7 minuti – la chiude poi proprio Costantino, che realizza il 2-0 sfruttando l’ennesima ripartenza dei suoi.

La protesta di Primicile

«Sono molto deluso dall’atteggiamento dei ragazzi, mi sarei aspettato ben altro piglio dopo Castellammare. Forse qualcuno ha tirato i remi in barca perché pensa d’aver raggiunto obiettivo, ma se è così può parlarne con la società. Non voglio puntare il dito contro nessuno ma società e piazza meritano rispetto. Se ne può parlare se ci sono problemi, se ne può parlare». Quindi la stoccata al direttore di gara. «Lo stesso rispetto lo meritiamo da parte degli arbitri. Non è la prima volta che accade ma oggi è stato l’emblema di quello che ci sta succedendo ultimamente. Oggi abbiamo assistito ad un arbitraggio a dir poco scandaloso, macchiato anche da un metro di giudizio per niente uniforme. Gli faccio i complimenti e gli auguro quanto prima il salto di categoria, forse pensava che ammonire o espellere i nostri sarebbe stato motivo di orgoglio e indice di bravura».

Sugli obiettivi della Turris: «Avevamo detto di puntare a un campionato tranquillo e di volerci giocare le chance playoff. la società non ha ridimensionato nulla, ma ripeto, se qualcuno pensa solo ai propri obiettivi personali, siamo disposti a sentirlo. Lo meritano i compagni, il mister e la società. Come si esce da questa situazione? Ricominciando a lavorare a testa bassa e dando il massimo».