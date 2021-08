Turris, Caneo dopo il primo test: «Gambe pesanti, errori normali»

In attesa della ufficialità della prossima amichevole in programma domenica al Viviani di Potenza, mister Caneo spende intanto parole positive per la sua Turris a margine dell’amichevole del Liguori contro la Primavera del Napoli. «Abbiamo commesso errori di ordinaria amministrazione, ma è del tutto normale in questa fase. Devo però dire che abbiamo sviluppato bene la maggior parte delle cose su cui abbiamo finora lavorato, anche se è mancata la lucidità in qualche frangente, in fase di finalizzazione come nella scelta del passaggio giusto. È assolutamente normale, considerati i carichi di lavoro. Quando hai le gambe pesanti, succede di non riuscire a tradurre in movimenti e passaggi quel che dice il cervello. Ho visto però impegno e intensità e perciò sono contento. Per tutto il resto continueremo a lavorare». Non sembra aver invece risentito dei carichi di lavoro Mickael Varutti, a tratti trascinatore dei suoi. «A dispetto degli altri non è affaticato – conferma Caneo –, ha evidentemente smaltito bene i carichi. Ha qualità ed esperienza. Ci aiuterà a crescere insieme agli altri». Sul livello di crescita del gruppo: «Lavoriamo con grande intensità, sia sulla parte fisica che su quella tecnica. Diciamo che al momento siamo intorno al 30-35%».

In chiave mercato, potrebbero esser decisivi i prossimi giorni per il futuro di Luca Pandolfi. «Arriverà un esterno destro, poi tutto dipende da quel che succederà con Pandolfi. Personalmente spero rimanga, ma le dinamiche di mercato sono varie e a volte imprevedibili. Il ragazzo indubbiamente merita ed al tempo stesso è giusto che la società si tuteli sul piano economico. Quando è arrivato in ritiro era disorientato, perciò ho provato anzitutto a tranquillizzarlo. Gli ho detto di pensare solo alla sua condizione fisica e mentale, perché se viene fuori qualche opportunità magari la si realizzerà, ma se non è a posto fisicamente e mentalmente farà fatica da una parte e dall’altra. Intanto, in mezz’ora contro la Primavera del Napoli dimostrato il suo valore».