Turris, Natale di solidarietà: giovani calciatori alla mensa cittadina

Hanno partecipato alla preparazione dei pasti, servito il cibo ai meno fortunati e contribuito alla cura degli aspetti organizzativi in vista dei prossimi giorni di festa: mattinata all’insegna della solidarietà per i baby calciatori della Turris, impegnati presso la mensa della chiesa di Sant’Antonio di Torre del Greco. L’iniziativa ha coinvolto i giovani atleti della selezione Under 15, guidata dal tecnico Bruno Conte. I ragazzi, liberi da impegni legati al rettangolo verde, hanno scelto di dedicarsi alla città, scendendo “in campo” tra dispense e fornelli: accolti ed istruiti da alcuni esponenti dell’organizzazione che gestisce la mensa, i giovani calciatori hanno quindi partecipato alla preparazione dei pasti e contribuito alla cura degli aspetti organizzativi in vista dei prossimi giorni di festa.

«Un’attività sul territorio che ci rende orgogliosi, così come ci inorgoglisce donare il nostro aiuto a chi non può vivere pienamente questi giorni di festa. Del resto, il Natale è proprio questo: donare agli altri e godersi qualche attimo in più con i propri affetti. Lo sport è condivisione: per una volta si gioca e si vince anche fuori dal campo».