Turris, tre rientri ma c’è il nodo Franco: «Filosofia di gioco per alzare asticella»

Primo impegno interno dell’anno per la Turris, che al Liguori – fischio d’inizio alle 17.30 – se la vedrà domani con una Vibonese significativamente rigenerata dalle ultime manovre di mercato. Le buone notizie per mister Caneo sono legate ai recuperi di Perina, Varutti e Giannone. Resta ancora a mezzo servizio Santaniello (fastidio al polpaccio), mentre la grana è adesso legata a Daniele Franco, sempre più oggetto del desiderio dell’Avellino ed intanto escluso dall’elenco dei convocati in vista della Vibonese.

Lupi all'assalto del centrocampista - Quello che fino a qualche giorno fa sembrava poco più di un semplice sondaggio di mercato, col passare delle ore ha sempre più acquisito i contorni di una possibile operazione dell’ultima ora. L’interesse dell’Avellino – che ha intanto salutato D’Angelo, accasatosi alla Reggiana – è divenuto sempre più pressante, ma la posizione della Turris resta netta: il club corallino (che da settimane aveva intavolato trattativa per il rinnovo) sarebbe infatti disposto a privarsi del centrocampista (in scadenza di contratto) solo a condizione di un’adeguata contropartita economica. Diversamente, non se ne farà nulla.

Decisive dunque le prossime ore, con l’Avellino che sembra intanto deciso ad investire sul centrocampista - lanciato e valorizzato tra i professionisti dalla Turris -, al punto che il dialogo con l'entourage del calciatore è ormai avanzato.

Due giovani in uscita - Nel frattempo, la Turris ha comunicato il rientro del centrocampista Stefano Palmucci al Parma ed il prestito all’Acerrana (Eccellenza) del centrocampista classe 2003 Angelo Pio Capuozzo (due convocazioni in prima squadra nello scorso campionato di C).

Caneo su mercato e Vibonese – Nel frattempo, a margine della rifinitura del Liguori, mister Caneo analizza le ultime operazioni in entrata dei corallini, soffermandosi su Vibonese e obiettivo playoff. «Il girone di ritorno è un altro campionato. Noi abbiamo cominciato bene, nel frattempo operando sul mercato con dei cambi funzionali al progetto. La Vibonese? Si è rafforzata e domani sarà battaglia, ma la Turris deve pensare solo a fare la sua parte, giocando – come sempre – a calcio, provando a mettere in difficoltà l’avversario e cercando di difendere bene, perché se ci riusciamo, troviamo anche risultato».

Mancheranno Loreto, Zanoni e Finanrdi: «Per il resto siamo a posto. Indipendentemente da chi c’è o non c’è, comunque, noi dobbiamo mantenere la nostra filosofia di gioco e la nostra identità per centrare l’obiettivo. Vogliamo i playoff, inutile nascondersi adesso: abbiamo alzato l’asticella e, così come già altre volte l’abbiamo superata, vogliamo saltarla ancora».

Sull’innesto di Sbraga: «Calciatore decisamente più tecnico e con più esperienza, un regista difensivo di assoluto valore. Senza nulla togliere a Lorenzini, che avevamo confermato perché ha grandi capacità, credo che Sbraga ci dia più esperienza, solidità e tecnica. Mi ha molto colpito il suo entusiasmo: ha grande voglia di proporsi, di fare calcio e di dare quel supporto che ci aspettiamo da lui». Valutazioni estremamente positive quindi sul difensore, così come su Zampa: «Sono entrambi valori aggiunti. Daranno un buon contributo ad una squadra che sta facendo cose importanti».

Domenica a Picerno il suo debuto bis dopo il grande spavento di Foggia: adesso Cristian Nunziante è pronto a tornare protagonusta sul campo: «La mia più grande paura era quella di non tornare. L’infortunio, che inizialmente sembrava banale, si è poi rivelato ben altro. Ho capito che ce l’avrei fatta a tornare in campo in ospedale, quando ho ricevuto – dopo qualche giorno di ricovero – le prime buone notizie dai medici. Lì ho capito che ce l’avrei fatta ed è stato come rinascere. Al ritorno in campo a Picerno ho vissuto emozioni parecchio forti e non nego d’aver avvertito anche un filo d’ansia. È stato tutto molto bello. Voglio ringraziare i miei compagni, che mi hanno sempre fatto sentire parte del gruppo, così come lo staff tecnico e quello medico. La società, poi, è stata eccezionale, con me e con la mia famiglia, per il sostegno che le ha dato. Adesso voglio solo far bene con la Turris. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e sono pronto a sudare maglia. Non sarà semplice prendermi spazio, perché la squadra sta facedo benissimo, ma sono pronto a dare il massimo».

Convocati – Restano indisponibili Zanoni, Finardi, Loreto e Lame, non convocati insieme a Franco e Palmucci.

Ventuno i calciatori convocati da mister Caneo:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Manzi, Sbraga, Varutti.

Centrocampisti: Bordo, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.