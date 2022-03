Turris, salgono a 9 i calciatori positivi: slittano Campobasso e Francavilla

Altro giro di tamponi in mattinata e due nuove positività al virus Sars-Cov-2. Salgono quindi a undici i casi nel gruppo squadra Turris: nove tra i calciatori, due nello staff tecnico.

Numeri che – protocollo alla mano (che fa riferimento alla soglia del 35% della rosa) – hanno fatto scattare il blocco dell’intero gruppo squadra corallino e, quindi, i rinvii delle gare contro Campobasso (per domani era programmato il recupero del secondo tempo al Nuovo Romagnoli) e Virtus Francavilla (in calendario per domenica al Liguori).

La richiesta del club – In tarda mattinata la società corallina ha ufficializzato i nuovi casi di positività al virus, annunciando d’aver formalizzato richiesta in Lega per ottenere il rinvio dei prossimi impegni di campionato: «Alla luce del numero di contagi rilevato all’interno del solo gruppo atleti, la società, in ottemperanza alle prescrizioni del comunicato Lega Pro n. 180/L del 19 gennaio 2022, si è attivata per richiedere il rinvio della prosecuzione della gara di campionato Campobasso-Turris in programma mercoledì 23 marzo e del successivo incontro Turris-Virtus Francavilla in programma domenica 27 marzo».

Ufficializzati i due rinvii – La Lega, «preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Turris», ha disposto «che la prosecuzione della gara Campobasso-Turris, in programma mercoledì 23 marzo 2022, venga posticipata a giovedì 7 aprile 2022, stadio Nuovo Romagnoli-Selvapiana, con inizio alle ore 14.30».

Slitta invece a giovedì 31 marzo (fischio d’inizio alle 14.30), il match contro la Virtus Francavilla.