Lo staff della Turris si arricchisce «della professionalità e dell'esperienza» di un nuovo tassello. Si tratta di Eugenio Galasso, da oggi, ufficialmente, team manager corallino. «Nel corso della passata stagione – così il club nella nota con cui ha annunciato il nuovo ingresso –, lo stesso ruolo Galasso lo ha ricoperto alla Casertana; in precedenza, esperienza biennale - sempre nel professionismo - alla Paganese e trascorsi anche nella dirigenza del Savoia».



Alla Turris, il neo dirigente corallino ritrova una vecchia conoscenza. «Ringrazio la società – commenta Galasso – ed in primis il direttore Primicile, persona eccezionale che mi ha dato questa opportunità. Ho avuto modo di conoscere anche il presidente Colantonio, persona limpida e trasparente come poche nel mondo del calcio. Lo stesso mister Fabiano lo conosco da tempo. In generale, trovo a Torre del Greco un ambiente determinato, motivato, ma al contempo familiare, nel quale potermi integrare al meglio con l'obiettivo di crescere tutti insieme».



Nel frattempo, il presidente Colantonio torna sulla serata di ieri, nel corso della quale sono state presentate le tre divise da gioco che la Turris indosserà nel prossimo campionato di serie C. «Tre divise storiche, pensate e realizzate per celebrare a dovere il ritorno tra i professionisti dopo 19 anni. Volevamo e dovevamo curare ogni dettaglio per ottenere un risultato in grado di rappresentare ed esaltare la Turris nella sua essenza più autentica. Devo dire che sono molto contento di questa partnership con Eye Sport, ho trovato persone oneste e molto capaci». © RIPRODUZIONE RISERVATA