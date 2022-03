Turris, sfuma partenariato per lo stadio: palla al Comune, ci sono nuovi fondi

Va avanti il discorso stadio a Torre del Greco. Del resto, il momento storico – legato ai fondi dell’Investimento Sport e Inclusione Sociale del Piano nazionale di ripresa e resilienza – è quanto mai propizio. L’opportunità va quindi colta, ma con un cambio di strategia: niente partenariato pubblico-privato, la palla passa adesso al Comune.

Sulla base dello studio di pre-fattibilità commissionato qualche mese fa dal presidente corallino Colantonio ad una società di consulenza esterna, è emersa la consapevolezza che i vincoli urbanistici e paesaggistici insistenti sull’area di viale Europa sono tali da rendere impraticabile (unitamente al conseguente difficile ammortamento dell’investimento sul lungo periodo richiesto alla Turris e agli altri possibili partner privati da coinvolgere) la strada del partenariato – opzione primaria –, che prevedeva la realizzazione di un impianto polifunzionale con annesse strutture commerciali (necessariamente legate alla sostenibilità pluriennale del progetto).

Il passaggio di testimone è scattato in settimana. Quando la Turris ha trasmesso al Comune informazioni e valutazioni acquisite, così da consentire all’Ente di riattivare l’iter di un investimento solo pubblico finanziabile con i fondi Pnrr, dicendosi inoltre disponibile a favorire un nuovo eventuale confronto con la stessa Lega Pro e società di consulenza partner. Torna quindi in auge il progetto comunale di una nuova Cittadella dello sport, tra l’altro esposto agli stessi vertici di Lega Pro in occasione dell’incontro dello scorso novembre presso la Sala Giunta di Palazzo Baronale.

L’assist al Comune è maturato in un momento particolare, considerato lo stanziamento di ulteriori fondi Pnrr – sempre nell’ambito dell’Investimento Sport e Inclusione Sociale – per (complessivi) 700 milioni di euro: 350 per la realizzazione di nuovi impianti (cluster 1), 188 per la rigenerazione di quelli esistenti (cluster 2) e 162 per gli Interventi di realizzazione nuovi impianti o rigenerazione degli impianti esistenti di interesse delle Federazioni sportive (cluster 3).

Torre del Greco rientra nei parametri di attribuzione delle risorse in quanto comune con popolazione residente superiore a 50mila abitanti (lo stanziamento per il range di riferimento è di 2.500.000 euro).

Sulla base della fascia demografica di appartenenza – specifica il bando –, ciascun Comune potrà presentare «un solo intervento relativo al Cluster 1, e richiedere che l’intero finanziamento riconoscibile sia destinato al singolo intervento; - due interventi, entrambi relativi al Cluster 1; - due interventi, di cui uno relativo al Cluster 1 ed uno relativo al Cluster 2. In questo caso, il Comune proponente potrà richiedere che il finanziamento complessivo riconoscibile sia ripartito tra i due interventi, purché il finanziamento richiesto per il Cluster 2 non superi il 40% del finanziamento complessivo attribuibile sulla base della fascia demografica di appartenenza (rientra in tale fattispecie anche la presentazione di un intervento composto da due lotti funzionali aventi ad oggetto il medesimo impianto, in tal caso un lotto dovrà essere ricompreso nel Cluster 1 e un lotto nel Cluster 2)».

Rientra tra le tipologie di impianti finanziabili in relazione ai cluster 1 e 2 - proprio - quella della «cittadella dello Sport, impianto polivalente prevalentemente outdoor (laddove si intende che presso l’impianto siano praticabili almeno 3 discipline sportive)».

I fondi in questione andrebbero – eventualmente – ad aggiungersi a quelli per i quali il Comune ha già chiesto l’ammissione a finanziamento per la realizzazione della cittadella dello sport in viale Europa.

L’input per la realizzazione del nuovo stadio attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza è arrivato lo scorso novembre dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, presente al Liguori in occasione della esaltante vittoria della Turris contro il Catanzaro. A distanza di una settimana, poi, il primo incontro il Comune (tempestiva e decisiva l’attivazione del Presidente del Consiglio Comunale Gaetano Frulio), a sancire l’avvio delle interlocuzioni lungo l’asse Turris-Comune-Lega Pro per l’approfondimento delle opportunità connesse al Pnrr. Quindi i contatti diretti fra il presidente corallino Colantonio e società privata di progettazione impianti, cui la Turris ha commissionato uno studio sulla fattibilità e la sostenibilità economico-ambientale dell’investimento.

L’esito delle preliminari analisi di pre-fattibilità ad ampio raggio ha dunque sbarrato una strada, spalancandone un’altra. Occasione epocale per Torre del Greco.