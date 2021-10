Turris, obiettivo Palermo: Bordo ok, Ghislandi in gruppo

La società chiama a raccolta la città, nel frattempo la Turris prosegue al Liguori la preparazione in vista del Palermo. L’obiettivo è centrare il riscatto immediato dopo la sconfitta di Bari – la prima esterna di questo campionato –, arrivata al termine di una gara vibrante, che ha visto la Turris prima protagonista, poi alle corde, in ogni caso sempre viva sul piano del gioco, anche in inferiorità numerica.

Infermeria – Da domani si riaggregherà al gruppo il centrocampista Bordo, che nella prima parte della settimana ha svolto lavoro differenziato a causa di una botta al piede rimediata proprio al San Nicola. L’ex Matelica sarà dunque regolarmente arruolabile contro i rosanero. Potrebbe invece richiedere tempi più lunghi il recupero dell’esterno Sartore, alle prese con fastidio alla schiena (di origine non traumatica) per cui si sta sottoponendo a terapie.

Dalla Nazionale a Torre del Greco - È intanto rientrato il giovane Ghislandi, reduce dal doppio impegno con la Nazionale Under 20 (martedì titolare contro il Portogallo al Benito Stirpe di Frosinone; 1-1 il finale). Il talento orobico ha svolto al rientro lavoro differenziato, ma sarà regolarmente arruolabile contro il Palermo.

Variazione d’orario – Nel Frattempo, la Lega Pro ha ufficializzato l’anticipo di orario della gara contro il Campobasso, in programma mercoledì 20 ottobre. Si giocherà alle 20, anziché alle 21.