Turris, obiettivo riscatto contro il Monterosi

È ripresa questa mattina la preparazione della Turris in vista dell’impegno interno di mercoledì contro il Monterosi. L’imperativo è cancellare l’amaro della disfatta nel derby e riprendere a marciare a passo deciso verso l’obiettivo playoff. Contro i laziali - fischio dinizio alle 21 - mancheranno gli squalificati Tascone e Zampa (diffidati, sono stati entrambi ammoniti al Menti); verso il recupero, invece, Ghislandi.

L’analisi post derby - «Merito alla Juve Stabia – così mister Lorenzo Salvatore, secondo di Caneo, sul ko del Menti –, ma la Turris ci ha provato. Nonostante le tre reti subite abbiamo disputato un buon primo tempo, nel corso del quale abbiamo mantenuto il pallino del gioco; ma è anche vero che in diverse occasioni abbiamo sofferto l’uno contro uno, la fisicità e la velocità degli avversari. Nel secondo tempo invece non abbiamo prodotto e lo Stabia ha progressivamente arretrato il proprio baricentro, quindi abbiamo faticato. Calo fisico? Alla distanza l’abbiamo subito ma è normale quando hai 3-4 uomini recuperati in ultimo. Sapevamo che potevano scaturirne delle difficoltà ma ce la siamo giocata comunque. Dispiace per questa sconfitta, per noi e soprattutto per i tifosi, ma credo che la squadra sia convinta di poter arrivare ai playoff e che abbia i mezzi per riuscirci. Lo dimostra col gioco. Perciò dobbiamo subito archiviare questa sconfitta e ripartire dalle nostre certezze, che non possono essere minate da una battuta d’arresto. Fortuna che mercoledì si torna in campo».

Verso il Monterosi – Prezzo unico al Liguori contro i laziali. Lo ha annunciato in giornata la Turris, specificando che «fatte salve le riduzioni», l’accesso in tribuna Strino e curva Vesuvio costerà stavolta dieci euro. ampliata, inoltre, «la fascia d’età (fino a 12 anni) che avrà accesso gratuito in tribuna Strino». Riduzioni per «under 12 (nati dal 2010): ingresso omaggio; under 18 (nati dal 2004) e donne: euro 5,00». La prevendita dei tagliandi sarà attiva nelle giornate di martedì (dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19) e mercoledì (dalle ore 10 alle 12 e dalle 18 fino ad inizio gara).