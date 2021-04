Turris, obiettivo salvezza: squadra in ritiro prima del Bari

La Turris torna in campo, di nuovo al Liguori, contro un’altra big del campionato. Dopo il rinvio causa Covid della gara di Cava, i corallini puntano al risultato pieno contro il Bari per mettere in cassaforte la salvezza. Contro i galletti mancheranno ancora i sei elementi risultati positivi al virus due settimane fa; ai box anche Antonio Romano, fermato per un turno dal Giudice Sportivo la scorsa settimana.

Il blitz della Paganese a Foggia nell’ultimo turno di campionato ha fatto lievitare la quota salvezza: ai corallini servono adesso due punti per assicurarsi la permanenza in terza serie. Un eventuale successo contro i pugliesi – che hanno intanto esonerato Carrera e richiamato in panchina Auteri – consentirebbe dunque di festeggiare l’obiettivo stagionale con due turni d’anticipo (mercoledì 28 si giocherà il recupero contro la Cavese).

Per questo, con l’intenzione di tenere il gruppo «ancora più coeso e concentrato» sull’obiettivo salvezza, già a partire da venerdì pomeriggio, subito dopo la seduta di allenamento in programma al Liguori, «squadra e staff tecnico – fa sapere il club – raggiungeranno la sede del ritiro fissata dalla società in una struttura alberghiera cittadina fino all’immediata vigilia della gara di campionato con il Bari».

La seduta di rifinitura, nella giornata di sabato, sarà regolarmente effettuata allo stadio Liguori.

Nel frattempo, «in attesa del ritorno alla pratica sportiva dei soggetti risultati nelle scorse settimane positivi al Coivid-19, il ciclo supplementare di tamponi cui sono stati sottoposti ad inizio settimana calciatori e staff ne ha accertato nuovamente la negatività».

In vista del Bari, «a decorrere dalla giornata di venerdì e fino alla gara di domenica pomeriggio, nessun tesserato rilascerà dichiarazioni ad eccezione del tecnico della prima squadra, Bruno Caneo, che terrà sabato la consueta conferenza pre-gara».