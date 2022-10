Turris, Padalino contro tutti dopo Potenza: «Io non devo accontentare la gente»

Decisamente amaro il turno infrasettimanale per la Turris. Anzitutto per il magro spettacolo offerto al Viviani di Potenza in un primo tempo completamente da dimenticare, poi per i rimpianti legati ad un secondo tempo in cui l’innesto dei titolarissimi ha dato la sensazione di poter cambiare l’inerzia del match, ma soprattutto per i toni che si sono poi innescati nel post partita. Ha fatto parecchio discutere il massiccio turnover (reinventati mediana e attacco) praticato da mister Padalino in vista del Crotone ed ancor di più hanno fatto rumore le dichiarazioni – al veleno – rilasciate dal tecnico nel post gara. Ha difeso a spada tratta le proprie scelte, Padalino, rispedendo al mittente le critiche piovutegli addosso sia dai 200 presenti al Viviani che via social: «Io non devo accontentare la gente. Io devo solo fare valutazioni sulla base delle mie considerazioni. Io so chi sta bene e chi no, io devo gestire un gruppo insieme ai miei collaboratori. Ho visto che io che nel primo tempo a Potenza non eravamo gli stessi di due giorni prima contro il Monopoli o del secondo tempo della stessa gara col Potenza. Le differenze ci sono all’interno della squadra e non dico questo per esaltare né per denigrare nessuno, ma dato che devo mettere in campo la formazione che secondo me sta meglio, quelli – schierati all’inizio – erano secondo me i calciatori che potevano interpretare al meglio la partita. Poi nel secondo tempo con Leonetti, Giannone e Haoudi la qualità è differente e vediamo naturalmente un altro calcio. Ma così scopriamo l’acqua calda. Non ho bisogno che me lo dica nessuno, né dalla tribuna né dalla curva. Faccio le mie valutazioni tenendo conto delle condizioni fisiche di ognuno. Se poi, invece, vogliamo mettere in discussione Taugourdeau, Maniero e Longo, che ha segnato col Taranto…».

Netta la presa di posizione del tecnico sanche rispetto all’osservazione del modfulo iniziale (il 3-5-2), preferito a quello (il 4-3-3) indicato quale sistema congeniale alle caratteristiche della squadra: «Vogliamo forse dire che il 4-3-3 è vincente e l’altro no? Onestamente non posso scendere a questo tipo di dialogo. Avendo a disposizione Maniero e Longo, non possi metterli in corsia, sono due centrali che vanno usati in base alle loro caratteristiche. E poi io devo gestire recuperi. Gallo aveva avuto un problema al quadricipite: mi aveva dato disponibilità, ma se l’avessi forzato e perso? Haoudi aveva preso una botta in allenamento, se lo rischiavo e lo perdevo? Io non devo scendere nemmeno nel dettaglio di certe spiegazioni. Le mie valutazioni sono fatte con criterio».

Controllo per Giannone – Problemi ad un ginocchio, intanto, per Luca Giannone. Se ne saprà di più domani, quando l’attaccante si sottoporrà ad un controllo che consentirà di appurare entità del problema ed eventuali tempi di recupero.