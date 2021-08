Turris, Pandolfi rivorrebbe la B: «Nessuna offerta adeguata»

Che si tratti di contenzioso o di mercato, Luca Pandolfi continua a far parlare di sé. Insistentemente. Scaricato dal Brescia, che non ha esercitato il diritto di riscatto, e tornato dunque alla Turris, con cui si sta regolarmente allenando agli ordini di mister Caneo, l’attaccante non ha comunque smesso di pensare e di puntare ad un immediato ritorno in cadetteria. Al punto da alimentare voci a proposito di violenti “mal di pancia” dell’attaccante, su cui è intanto intervenuto il club, smentendo la notizia del presunto abbandono della preparazione pre-campionato da parte dell’attaccante: «circostanza che, se veritiera, avrebbe già indotto la società ad adottare gli opportuni provvedimenti del caso. Il calciatore ad oggi fa regolarmente parte dell'organico della prima squadra a disposizione dello staff tecnico».

Chiarisce i margini della questione il direttore generale dell’area tecnica, Rosario Primicile. «La società aveva fissato un termine: se entro il 10 agosto fosse arrivata un’offerta congrua, avremmo considerato un’eventuale cessione. Qualche offerta è nel frattempo arrivata ma nessuna adeguata, nonostante la volontà del calciatore di tornare subito in categoria superiore. Se del caso, condurremo ulteriori valutazioni nel corso dell’anno. Ma la certezza, ad oggi, è che Pandolfi è un calciatore della Turris. Sta seguendo il suo percorso di riabilitazione ed ora va messo solo nelle condizioni di esprimersi al meglio».

Dopo le vicissitudini dello scorso gennaio, il diggì corallino non teme ulteriori tensioni e “mal di pancia”. «Pandolfi è un professionista. Sarebbe obiettivamente contento di ritrovarsi in categoria superiore ma lui per primo è consapevole che offerte adeguate non se ne sono viste. Anzi. È rimasto deluso dal mancato riscatto del Brescia ed evidentemente si aspettava dinamiche di mercato che invece non ci sono state. Insomma, è obiettivamente deluso, ma sa anche che in B può arrivarci da protagonista, non da calciatore sottovalutato».

Mercato in entrata – Accantonato dunque l’obiettivo prima punta, non si ferma comunque il mercato della Turris. È praticamente fatta per l’italobrasiliano Francisco Sartore. L’accordo col jolly offensivo, ex Genoa Primavera e – da ultimo – Bisceglie, è praticamente definito in ogni aspetto e sarà ufficializzato la prossima settimana. «Numericamente andrebbe a completare il reparto avanzato», conferma Primicile. Che poi aggiunge: «Cerchiamo anche un quarto di destra a centrocampo ed a quel punto potremo dire d’esser completi». Su Da Dalt, che ha invece lasciato la Turris dopo due stagioni: «Abbiamo trovato un accordo per la risoluzione perché il ragazzo voleva avvicinarsi a casa. È stato bene a Torre ma alla fine hanno prevalso motivazioni di carattere personale. Diciamo che la sua è stata una scelta di vita».

Organico rivoluzionato – «Tecnicamente questa squadra – continua Primicile – ha più qualità ed esperienza. È stata pensata e plasmata sulla base delle caratteristiche dell’allenatore e – ad oggi – abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Il suo punto di forza? Potrebbe essere proprio Pandolfi, una volta messo in condizione. Diciamo che ad oggi è al 70%. Al di là dei singoli, devo dire che si è formato davvero un gruppo coeso, grazie anche - evidentemente - alla fase del ritiro, che ha fornito l’occasione di conoscersi e di cementare l’unione tra compagni e allenatore».

Girone e calendario - «Girone più o meno impegnativo dello scorso anno? Non si può dire. L’unica considerazione che sento di fare – continua il diggì – riguarda il piano dell’esperienza: tra neopromosse, ripescate e riammesse ci sono ben sei squadre nuove, quindi forse – e sottolineo forse – il livello complessivo d’esperienza è leggermente inferiore rispetto alla passata stagione. Quanto a noi, abbiamo provato a migliorare la qualità della rosa, intervenendo anche sulla struttura societaria. Puntiamo ad un percorso in campionato più equilibrato. Quanto al calendario, letto ovviamente in chiave Turris, mi pare invece decisamente meglio distribuito rispetto a quello dello scorso anno. Ma dirlo adesso è ovviamente inutile».

Incognita riforma – Non si sbilancia Primicile sugli eventuali scenari futuri. «Non penso ancora nulla, anche perché sull’argomento si registra ad oggi un’indecisione totale. Non vedo concretezza né linearità. Al contrario, la situazione mi pare ingarbugliata e nessuno dice realmente cosa vuole. Sicuramente qualcosa cambierà ma è impossibile adesso ipotizzare in quale direzione si andrà, di conseguenza è impossibile ipotizzare cosa potrebbe accadere da qui ad un anno e come la cosa potrebbe ripercuotersi sui programmi delle società».

Sul ritorno del pubblico - «Sono passati 20 anni dall’ultima volta che Torre del Greco ha potuto assistere ad un campionato professionistico. Mi aspetto quindi – conclude Primicile – un Liguori caldo, passionale ed esaurito in ogni posto disponibile. Sono certo saprà dare ai ragazzi la spinta necessaria».

Ultima amichevole estiva – È fissato per domani, venerdì 13 agosto, l’ultimo test programmato in questa fase della preparazione. La Turris sarà di scena allo stadio Conte, ospite della Puteolana (ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza): la gara – fischio d’inizio alle ore 10.30 – si disputerà a porte chiuse.

Sono 21 i calciatori convocati dal tecnico Caneo per la gara contro i flegrei:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti.

Centrocampisti: Bordo, Franco, Giofre’, Iglio, Nunziante, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Longo, Pandolfi, Pavone.

Indisponibili Leonetti, Zanoni, Lame e Lucarelli.

Esordio in Coppa - Nel frattempo, è stato ufficializzato lo slittamento della gara d'esordio nella competizione tricolore contro il Latina. A ratifica dell'accordo intervenuto tra le due società, la Lega Pro ha ufficializzato il posticipo a domenica 22 agosto della gara Turris-Latina, valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia 2021-2022.

Al Liguori fischio d'inizio alle ore 20.