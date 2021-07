Turris, Pandolfi in gruppo e Caneo: «Lavoriamo su gioco, testa e gambe»

Quarto giorno di lavoro, per la Turris, nel ritiro di Campitello Matese. Si è intanto aggregato anche l’attaccante Luca Pandolfi, che in mattinata ha cominciato a lavorare a pieno ritmo con il resto del gruppo. «Pandolfi è il nostro primo acquisto», ha chiarito in settimana il direttore dell’area tecnica Rosario Primicile, specificando al tempo stesso che un’eventuale – nuova – partenza da Torre del Greco potrebbe dipendere solo e soltanto da una congrua offerta da parte di un club di categoria superiore. Tant'è che la società corallina ha risposto con un secco no al tentativo dell'Avellino di inserirlo nel discorso Santaniello, proponendo uno scambio tra i due attaccanti.

Intanto, sull’ex Entella il tecnico Bruno Caneo: «Pandolfi è un calciatore della Turris, di categoria e di valore. Mi fa piacere allenarlo, per il resto vedremo come andrà a finire. Ora come ora mi piace metterlo nelle condizioni psicofisiche ideali per cercare di riprendere le sue capacità, sia fisiche che tecniche».

Positivo il bilancio tratto dal tecnico in questi primi giorni di lavoro con il gruppo. «Ci stiamo conoscendo, lavorando su principi di gioco, condizione fisica, atletica e mentale. I ragazzi stanno rispondendo bene, con attenzione, applicazione, voglia di imparare, crescere ed adattarsi ad un calcio che potrà dare loro belle soddisfazioni. È proprio in questa fase, sin dai primi giorni di ritiro, che si formano squadre, gruppi e mentalità. Il nostro obiettivo è avere calciatori propositivi e capaci di esaltarsi nel gioco».

Nuovo ingresso nello staff

Nel frattempo, la società ha annunciato un ulteriore tassello nello staff sanitario, che «si arricchisce della professionalità di Luigi Ferrara, che affiancherà il riconfermato Gaetano Pugliese nel settore fisioterapia. Ferrara, reduce da sei stagioni di fila in Lega Pro con la Casertana, ha già lavorato con la Turris in serie D nelle stagioni 2011-2012 e 2013-2014».