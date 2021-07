Turris, Pandolfi resta un caso: il Brescia ci riprova, nuovo ricorso

Il Brescia proprio non ci sta. Dopo aver incassato ben cinque provvedimenti di rigetto (compresi quelli di natura cautelare), sia dal Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti che dalla Corte Federale d’Appello, le Rondinelle tornano alla carica nei confronti della Turris rispetto al caso Pandolfi. Il club di Cellino ha infatti proposto un nuovo ricorso, stavolta non per contestare il vincolo del tesseramento (la cui validità è stata ormai definitivamente accertata), ma per ottenere «un risarcimento danni derivante dalla cessione di contratto del calciatore Luca Pandolfi».

Il Tribunale, «decidendo nella riunione fissata il giorno 5 luglio 2021», ha rinviato all’udienza del 2 agosto, concedendo termine alle parti sino al giorno 26 luglio 2021 per il «deposito di note illustrative» in relazione all’eccezione pregiudiziale sollevata dalla Turris, difesa sempre dall’esperto avvocato Chiacchio, a proposito del «deposito documentale effettuato dalla ricorrente», ritenuto dal Collegio «rilevante ai fini del decidere».

Insomma, è appena cominciata una nuova partita fra rondinelle e corallini rispetto all’annosa vicenda – innescatasi subito dopo il trasferimento di Pandolfi a Brescia – che ha già tenuto banco sin dal mese di febbraio, con il Brescia che ha battagliato energicamente – ma inutilmente – per ottenere l’annullamento di contratti e tesseramento, sulla base di un presunto «dolo contrattuale» del club corallino (che avrebbe taciuto l’infortunio in sede di trattativa).

«Questa volta, a differenza delle precedenti – spiega l’avvocato Chiacchio –, la partita si gioca esclusivamente fra Brescia e Turris, perché il calciatore non è parte del procedimento, per quanto il contenuto del ricorso ponga la Turris nella condizione di dover argomentare e di doversi difendere anche in relazione alle condotte del calciatore».

Sarà una partita estremamente delicata. «È una questione di puro tecnicismo. Previsioni non ne ho mai fatte e mai ne farò, per ovvie ragioni. Posso solo dire – incalza Chiacchio – che sentiamo di essere dalla parte della ragione. Dunque, a maggior ragione, attenzione e concentrazione rispetto ad ogni dettaglio dovranno essere massime. Anche perché parliamo di una richiesta di risarcimento per oltre 400mila euro: una somma che per una società come la Turris, da sempre attenta ai numeri di bilancio e dunque estremamente virtuosa, rappresenta a tutti gli effetti quello che in diritto amministrativo viene definito un bene della vita».

Nel frattempo, Pandolfi dal 1 luglio ha fatto ritorno alla Turris (il Brescia non ha naturalmente esercitato il diritto di riscatto nel termine del 16 giugno). L’attaccante si è – nelle scorse settimane – sottoposto ad intervento al menisco e con ogni probabilità si aggregherà al gruppo agli ordini di mister Caneo nella fase della preparazione precampionato; la sua permanenza in maglia corallina non è però affatto scontata. Su di lui, adesso, anche il Palermo, a caccia di un bomber che possa adeguatamente prendere il posto del giovane e talentuoso Lucca.