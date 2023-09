Turris capolista dopo il pari a Messina: «Questa squadra ha una grande mentalità»

Continua a sognare, emozionarsi e divertire la Turris, che a Messina ha raccolto il quarto risultato utile consecutivo, valso il primato in classifica a braccetto con la Juve Stabia. Il pari in extremis al Franco Scoglio è l’emblema dello spirito di un gruppo educato al bel gioco e preparato alla battaglia.

Non guarda troppo in avanti mister Caneo, che si tiene però stretta una certezza: «Questa squadra ha una grande mentalità. Non so se siamo o saremo una big del girone, penso sia troppo presto per dirlo, però vedo prospettive molto importanti. Dobbiamo fare quanto prima i punti utili alla salvezza, poi si vedrà». Ampio turnover a Messina e prime chance da titolari per gli attaccanti Pavone, De Felice e D’Auria. «Abbiamo un’altra gara impegnativa lunedì contro il Picerno. Affronteremo un avversario forte che si è ulteriormente rinforzato rispetto allo scorso campionato, in cui aveva già fatto molto bene. Per questo ho preferito dare un turno di riposo agli altri. Era già nella mia testa questa decisione a prescindere dal risultato che sarebbe maturato a Messina. Ho ritenuto fosse giusto fare delle rotazioni in virtù di queste partite ravvicinate. Se mi aspettavo di più da Pavone e De Felice? Hanno entrambi fatto bene, sono contento. Noi gruppo, noi squadra, noi società siamo contenti di avere delle alternative lì davanti. Ho sette attaccanti ed ora come ora mi spiace non aver dato l’opportunità a Guida di mettersi in mostra. Ma certamente ci sarà spazio anche per lui».

Sul ballottaggio Fasolino-Pagno: «La scelta si basa sulle sensazioni che ho in base alle caratteristiche ed alla personalità.

Sono contento di entrambi, e l’ho detto anche a loro. L’alternanza è possibile, sono in competizione. Non c’è nessuna invidia o gelosia, come in tutto il gruppo. C’è una sana competizione e sta a me premiare chi di volta in volta merita di più».

Positivo l’impatto con la gara di Pugliese, decisivo l’altro baby, Nocerino: «Pugliese ha dimostrato di avere delle caratteristiche importanti per essere determinante da qui alla fine. È un ragazzo serio, non si monte la testa, e lo stesso vale per Nocerino. Ho notato già in ritiro la loro personalità, abbinata a caratteristiche fisiche e tecniche importanti».

Il grande spirito di questo gruppo è ormai una certezza: «Sono d’accordo, in queste quattro gare abbiamo riscontrato una mentalità ben precisa. Al netto dei due rigori che ci sono stati negati e di un’espulsione non sanzionata al Messina, devio dire che la voglia di essere protagonisti mi fa ben sperare. Questa è una mentalità che abbiamo costruito fin dal primo giorno. Se poi loro ci credono, il mio compito diventa più facile».