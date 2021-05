Turris, pari in rimonta a Vibo: «Dimostrato carattere e personalità»

Finisce 1-1 l’ultimo atto di campionato fra Vibonese e Turris. Gara del tutto ininfluente ai fini della classifica, avendo entrambe le formazioni già aritmeticamente raggiunto il traguardo della salvezza: i corallini con due turni di anticipo, per effetto del 3-0 rifilato al Bari sette giorni fa; i calabresi nonostante il ko rimediato nell’ultimo turno in casa del Bisceglie.

Al Razza, i gol arrivano nella ripresa: Spina porta in vantaggio i padroni di casa, Persano firma il meritato pari corallino.

Contro i calabresi, mister Caneo ripropone il 3-4-3, con Giannone e Romano a supporto di capitan Longo.

Succede poco o nulla nella prima frazione di gioco. Al quarto d’ora, efficace uscita di Abagnale a murare la conclusione ravvicinata di Statella; per la Turris ci prova Esempio con una staffilata dalla distanza che non crea particolari insidie a Mengoni. Corallini in inferiorità numerica dal 36’ per il rosso diretto rimediato da Loreto per fallo da ultimo uomo su Plescia, lanciato a rete. Caneo risistema momentaneamente i suoi con il 4-4-1, Esempio si accentra al fianco di Lorenzini, con Longo ad agire da unica punta.

Nella ripresa, subito due sostituzioni per i corallini: fuori Da Dalt e Longo, dentro Persano e Lame; nella Vibonese, Spina per La Ragione. Sette minuti e Giannone va in gol dopo un bello scambio con Persano, ma l’arbitro annulla su segnalazione di fuorigioco. Roselli gioca la carta Tumbarello, a rilevare Tomov. Nonostante l’uomo in meno, la Turris tiene bene il campo e si propone con qualche interessante sortita, ma al 20’ è la Vibonese a trovare il gol con Spina, a segno con una conclusione chirurgica dal limite dell’area. Il meritato pari corallino alla mezz’ora con Persano, che va in spaccata su assist delizioso del solito Giannone. La gara s’accende: Lame sventa su Plescia; sul fronte opposto, bruciante ripartenza condotta da Giannone, che sbaglia però l’ultimo passaggio per Persano. Quindi la girandola di sostituzioni: nella Turris tocca a Di Nunzio per D’Ignazio; poi a Brandi ed al baby Primicile per Giannone e Franco.

Il pari del Razza consente alla Turris di raccogliere il primo punto in trasferta nell’intero girone di ritorno. Un risultato legittimato nonostante l’uomo in meno per quasi un’ora di gioco: «Anche oggi – l’analisi di mister Caneo – abbiamo dimostrato di avere carattere e personalità. Peccato per quel gol annullato, assolutamente regolare. La squadra comunque ha sempre risposto, qui a Vibo come su ogni altro campo: abbiamo sempre provato a fare la partita ed a mettere in difficoltà l’avversario. Oggi è arrivata l’ennesima prova, questa squadra non molla mai, ha coraggio. Sono perciò contento di quanto fatto».

Quanto al futuro, nell’ipotesi – molto concreta – di rinnovo: «Che Turris mi immagino? Una Turris con personalità, capace di imporre il proprio gioco con elementi di esperienza e con giovani che abbiano voglia di crescere, di mettersi in discussione e – passando per qualche fisiologico errore – anche di sognare categorie superiori. Insomma, una squadra con una mentalità importante. Intanto, in questi mesi, ho cercato di dare il massimo in questi mesi con professionalità e attaccamento al lavoro».

Con l’uscita dal campo di Fabio Longo, la fascia di capitano è passata a Stefano Esempio: una scelta del gruppo, per premiare la - già - lunga militanza del giovane in maglia corallina. «Una grande soddisfazione per me – commenta Esempio – e per questo ringrazio compagni, staff, società e presidente». Quanto alla gara: «Ci siamo ritrovati in dieci e per giunta in svantaggio, non era facile, ma siamo stati bravi a recuperarla con merito. Il mio futuro? Sono ancora legato alla Turris da un contratto in essere».