Solo nella seduta di rifinitura di questa mattina si potranno davvero tirare le somme. Ma in vista della sfida interna con il Giugliano di domani, Gaetano Fontana dovrebbe tornare ad avere al proprio arco quasi tutte le frecce a sua disposizione. In particolare, il tecnico che da un mese guida la Turris conta di poter utilizzare in attacco Leonetti e Giannone, il primo tornato in campo e al gol in corso d'opera la settimana scorsa; il secondo considerato uno degli elementi più importanti per consentire ai corallini di fare il salto di qualità utile per lasciare le zone basse della classifica.

La compagine torrese, insomma, nel derby del Liguori (calcio d'inizio ore 14.30) potrà contare su quasi tutti gli effettivi, forse non ancora nelle condizioni ottimali, ma comunque tutti abili e arruolabili. Non ci saranno invece né Manzi, né Gallo, entrambi andati via. Il difensore ha preso la strada della Virtus Entella. E le sue prime parole sono state chiare: «Appena ho ricevuto questa offerta ha detto non ho aspettato neanche un secondo per accettare». Gallo, che sarebbe stato comunque costretto a restare in tribuna a causa di una giornata di squalifica, ha invece lasciato la Turris per accasarsi all'Az Picerno. Anche in questo caso, la presentazione alla nuova squadra è stata salutata con entusiasmo dal club. In maglia biancorossa è invece arrivato Mattya D'Alessandro, classe 2004, attaccante di cui si dice un gran bene: «La scelta della Turris è stata facile per me le sue parole non ci ho pensato su due volte. Per un giovane come me venire a giocare in una piazza del genere, con uno staff tecnico ed una dirigenza di grande valore, rappresenta sicuramente uno step di crescita».

Resta attiva la società sul mercato. Non si escludono colpi in questi ultimi giorni, anche se in primo aspetto è quello di provare ad alleggerire ancora un po' di più la rosa: il più attenzionato resta l'attaccante Santaniello, per il quale le richieste non mancherebbero, tanto che si ipotizzano addirittura tre possibili piste che conducono rispettivamente a Vicenza, Ancona e Foggia. Riuscire a piazzare altrove la punta (più difficile invece il discorso per il centrocampista Taugourdeau), potrebbe permettere al presidente Antonio Colantonio di pensare anche ad immettere liquidità fresca per rinforzare ulteriormente il gruppo a disposizione dell'allenatore Fontana.