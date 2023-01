Turris-Picerno 1-1, Leonetti entra ed è subito decisivo

Ci pensa Leonetti a togliere le castagne dal fuoco, raddrizzando una partita che s’era messa parecchio male. Turris-Picerno finisce 1-1, con i corallini costretti ad inseguire dopo il vantaggio lucano maturato alla mezz’ora della ripresa nel segno di Golfo. Contro i lucani dell’ex Emilio Longo arriva il terzo pari consecutivo della gestione Fontana: altro piccolo passo in avanti in chiave salvezza per i corallini, che domenica torneranno al Liguori nel derby contro il Giugliano.

Ancora defezioni per Fontana, costretto a rinunciare agli squalificati Boccia e Frascatore ed a fare i conti con il forfait dell’ultima ora di Manzi (problema muscolare). Indisponibili anche Stampete ed Acquadro. Nel 4-3-3 corallino tocca dunque a Vitiello andare a completare la linea difensiva; in mediana subito insieme Franco e Maldonado; attacco affidato al neo acquisto Guida, Ercolano ed al rientrante Maniero. Panchina iniziale per Giannone, Leonetti e Santaniello.

Cinque minuti ed arriva la prima conclusione del Picerno, al tiro con Santarcangelo da posizione ravvicinata: efficace la risposta di Perina. Il ritmo è però compassato e la gara fatica a decollare. Per la replica corallina bisogna aspettare il minuto 27: Maniero scorge Albertazzi lontano dai pali e ci prova dalla lunga distanza, ma il portiere lucano recupera la posizione ed arpiona la sfera. Alla mezz’ora, sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina, velenosa conclusione dal limite di Guerra che si spegne di un nulla sul fondo. Per la Turris ci riprova Maniero, stavolta di testa: la posizione è interessante, l’esito da dimenticare.

Nella ripresa, subito un cambio per il Picerno: dentro Golfo a rilevare Ceccarelli. L’approccio della Turris sembra deciso. Tre minuti e Franco disegna una deliziosa parabola che si spegne di un nulla sul fondo. Il primo cambio corallino arriva al 10’: fuori (un inconsistente) Haoudi, dentro Gallo; nel Picerno Emmausso per Kouda e Diop per Santarcangelo. Nuova verve per i lucani, che riprendono pericolosamente l’iniziativa. Al 23’ il sinistro di Contessa – complice la deviazione di Albertazzi – frutta solo un corner. Brivido nell’area corallina al minuto 26, sugli sviluppi di un calcio piazzato: provvidenziale l’intervento di Perina a sventare la conclusione di Golfo. L’appuntamento col gol è solo rinviato per i lucani. Il vantaggio Picerno arriva tre minuti più tardi, quando un sanguinoso pallone perso da Gallo propizia il suggerimento di Emmausso proprio per Golfo, che fa secco Perina con un preciso diagonale. Intanto, girandola di sostituzioni: nel Picerno Setola per D’Angelo e Allegretto per Novella; nella Turris tocca a Leonetti, in campo a rilevare Maldonado, ed a Longo per Ercolano. L’occasione del pari è clamorosa al minuto 38: Guida pennella per Maniero, che a due passi dalla linea di porta centra incredibilmente la traversa. L’1-1 arriva al 44’ nel segno di Leonetti, che lesto ad insaccare come un rapace su sponda di Maniero. Liberatorio l’urlo del Liguori. In pieno recupero ci prova Franco in due occasioni: la prima su calcio piazzato (conclusione abbondantemente alta), la seconda sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina (stavolta sfera di un nulla alta sul montante).

«Credo che questo sia un risultato estremamente positivo», ha esordito mister Fontana a margine del match. «Perciò me lo tengo stretto. Non è il massimo, certo, ma in momenti delicati come questo certe partite è più facile perderle che raddrizzarle. Oggi siamo riusciti a tamponare alle oggettive difficoltà che ci attanagliano col giusto atteggiamento messo in campo dai ragazzi. La buona notizia è che a questo piglio andrà, spero presto, ad aggiungersi la qualità cvhe presto andremo a recuperare. L’esempio di Leonetti è emblematico in questo senso. Anche se oggi siamo stati fortunati a non pagare dazio con lui, perché non era assolutamente in condizione».