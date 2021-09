La Turris cade di nuovo al Liguori: il Picerno fa festa allo scadere

Secondo sconfitta interna consecutiva per la Turris, che cede di misura al Picerno. I lucani passano con una rete allo scadere del neo entrato Setola, in campo da nemmeno un minuto. Consistente il carico di amarezza e recriminazioni per i corallini, fermati da ben due legni nel secondo tempo (una di Tascone, l’altra di Varutti), ma salvati da un super Perina in almeno un paio di occasioni: la manovra convince, ma gli attaccanti faticano ancora vistosamente.

Come anticipato alla vigilia, mister Caneo conferma l’undici corsaro a Foggia. Panchina inziale dunque per Franco, tornato arruolabile.

Aggressivo l’approccio della Turris, che per 25minuti chiude il Picerno nella propria trequarti. All’8’, sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, s’accende una mischia nell’area lucana con Leonetti che non trova l’attimo buon per concludere a rete da posizione ravvicinata; sugli sviluppi, ci prova Santaniello in controbalzo, rimediando un corner. Due minuti più tardi, la conclusione dal limite di Tascone che si spegne sopra la traversa. Al quarto d’ora interessante servizio in profondità di Tascone ad innescare la conclusione di Leonetti, neutralizzata da Albertazzi. La manovra corallina è avvolgente e costringe il Picerno ad arretrare progressivamente. Tascone calcia a botta sicura ma trova la decisiva opposizione del portiere. Al 25’, sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina, i lucani invocano a gran voce un penalty per un contatto fra Giannone e Guerra: il direttore di gara sanziona però il fallo in attacco del terzino tra le vivaci proteste ospiti. Due minuti più tardi, la prima conclusione lucana: Pitarresi calcia forte e angolato, ma Perina si distende e blocca. Dopo una prima parte di gara di schiacciante predominanza corallina, si allenta un tantino la pressione della Turris. Le iniziative del Picerno producono due nitide occasioni, entrambe sventate da un attento e reattivo Perina, che prima si oppone a Vivacqua e poi a Carrà (serpentina in area e conclusione a botta sicura sventata coi piedi dal portiere corallino).

Nella ripresa, subito un cambio per il Picerno: dentro Reginaldo a rilevare Dettori. Un minuto e Giannone pennella su punizione, sfiorando la traversa. Dieci minuti e Lorenzini dà forfait, al suo posto Di Nunzio. Contestualmente, la staffetta Franco-Bordo. Al 14’ proteste coralline per una mano galeotta nell’area lucana: tutto regolare per il direttore di gara. Un minuto più tardi, su spunto di Leonetti, la staffilata di Tascone che si stampa sulla traversa. Il secondo legno di giornata arriva al minuto 23: deliziosa la pennellata di Giannone per Varutti, che di testa fra tremare il montante. Altra ghiotta occasione un minuto più tardi, con Tascone che da posizione favorevole tenta la conclusione morbida ma manca incredibilmente lo specchio. Doppio cambio quindi per mister Caneo: dentro Longo e Sartore per Santaniello e Leonetti. Alla mezz’ora ci prova proprio Sartore, ma la conclusione è velleitaria. Al 35’ l’ultimo cambio corallino: dentro il baby Pavone per Giannone. Al 42’, decisivo Perina a sventare – coi piedi – la conclusione ravvicinata di Reginaldo. Un minuto più tardi, il gol del Picerno: lo realizza il neo entrato Setola, in campo da nemmeno un minuto, con un piattone su cross di Reginaldo. Nel finale s’accendono gli animi e Perina paga col rosso una scellerata pallonata scagliata verso la panchina ospite.

Al triplice fischio, il pubblico rumoreggia all’indirizzo di mister Caneo; applausi invece per la squadra.