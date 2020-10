«Dedico questa vittoria a mio padre. Il calcio a casa mia è nato con lui e io sono una sua costola»: esordisce così Franco Fabiano nel post partita di Turris-Virtus Francavilla. I corallini colgono all’esordio casalingo tre punti preziosi contro un avversario ostico e quotato, ed il tecnico ne esalta la prestazione. «Penso che la Turris si sia approcciata alla grande, dimostrando personalità e praticando bel gioco. Ci abbiamo messo grande intensità in ogni frangente, concedendo alla fine solo due palle gol: il cross del primo tempo e l’occasione del 94’, ed in quest’ultimo caso siamo stati forse un po’ ingenui, pensando che la partita fosse ormai finita. Avremmo in ogni caso potuto chiuderla prima: ho contato almeno 5 palle gol». Funziona decisamente la soluzione tattica con il trequartista. «Se è da riproporre? La squadra sta assorbendo bene questo sistema di gioco, quindi sì. In trentacinque anni non lo avevo mai praticato, ma se i ragazzi lo assimilano così bene, allora bisogna dare continuità. Del resto, quel che più conta di una soluzione tattica è l’interpretazione che ne fanno i giocatori». Quindi un passaggio sui singoli. «Franco non è affatto una rivelazione, lo conosco da tre anni e se si è guadagnato la conferma in C è perché c’è fiducia nei suoi confronti. Mi fa piacere per lui: parla poco, ma in campo dimostra grande qualità, oltre che quantità. Tascone è un giovane di qualità, avevo intenzione di buttarlo dentro a gara in corso. Ci sarà sicuramente molto utile. Ha caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti a disposizione. Le condizioni di Di Nunzio vanno monitorate, la caviglia non gli fa comunque molto male; Longo è abituato a bruciare i tempi quando si tratta di tornare in campo dopo un infortunio».



L’altra dedica di giornata arriva dal presidente Antonio Colantonio. «Meglio di così non poteva andare. Al di là del risultato, ho visto una Turris ben messa in campo, che ha fatto divertire nel primo tempo e che ha tenuto bene il campo nel secondo, in cui poteva comunque raddoppiare. Se fosse arrivato il pari sarebbe stata una beffa. La vittoria ci sta tutta ed io voglio dedicarla al mister. Avevo detto che avremmo dato continuità al progetto, io sono il suo primo tifoso». Sulla parziale riapertura degli stadi, il patron chiarisce: «Nessuno può prevedere ciò che accadrà. Dalla Lega mi pare d’aver colto segnali in tal senso, ma non tocca certo a noi, in questo contesto così delicato, spingere per la riapertura».



Quindi Luca Giannone. Suo il micidiale sinistro all’incrocio con cui la Turris torna a festeggiare tra i professionisti. «Romano ha recuperato e io non ci ho pensato due volte: ho visto la porta e ho tirato. Ci eravamo preparati in allenamento su questa situazione di gioco, sapendo che il difensore centrale tende a rischiare la giocata palla al piede. Modulo con trequartista? Mi trovo bene, perché mi consente di svariare. Ad ogni modo, per raggiungere la salvezza serve prima di ogni altra cosa l’atteggiamento tenuto contro il Francavilla: tanta intensità, accompagnata dalla dovuta umiltà».



Non esclude un’ultima manovra di mercato il direttore generale Rosario Primicile, ma con una precisazione. «Se dovesse darsi l’occasione dell’ultimo minuto la coglieremo, ma dovrebbe sul serio valerne la pena. Abbiamo una rosa ampia, per cui dobbiamo anzitutto sfruttare al meglio quel che abbiamo. Senza dimenticare che all’elenco dei disponibili mancano ancora pedine del calibro di Longo, Alma e D’Alessandro». Quindi la sua analisi di gara. «Prestazione encomiabile dei ragazzi, da dirigente sono orgoglioso di loro. Non poteva esserci avvio migliore. Franco? Ho fiducia in lui ed in tempi non sospetti avevo preannunciato un suo importante contributo alla causa, sostenendo che il miglior acquisto lo avevamo in casa. Questo ragazzo ha probabilmente sul piano tecnico qualcosa in più rispetto alla media, ma al tempo stesso ha forse anche qualche limite, altrimenti non si spiegherebbe perché sia arrivato ad esordire in C a ventisei anni: stiamo lavorando anche su questo».



Mastica invece amaro il tecnico dei pugliesi Bruno Trocini. «Non si può dire sia stata per noi una giornata fortunata. Abbiamo perso due palle, così concedendo due occasioni da gol, subendone uno. Diciamo che la Turris ha avuto un’altissima media realizzativa».

