La Turris vuole prendersi i playoff: «Arriviamoci al meglio e divertiamoci»

Da Catanzaro a Catanzaro. Dalla vibrante e spettacolare vittoria del Liguori sotto gli occhi di un Ghirelli catturato dallo spettacolo Turris («Sono venuto a godermi il più bel gioco di tutta la serie C»), alla gara del Ceravolo archiviata nel giro di appena dieci minuti, per quanto caparbiamente combattuta e conclusa da una Turris – alla terza sconfitta consecutiva – largamente rimaneggiata e imbottita di giovani.

Cosa è successo nel frattempo? «Tanto per cominciare – analizza il direttore generale corallino Rosario Primicile –, va considerato che dalla gara di fine dicembre contro il Taranto, e sono passati quindi tre mesi pieni, non ci siamo mai allenati con l’intero organico a disposizione ma con al massimo 14-15 calciatori. Dopo la sosta natalizia, fra casi Covid, infortuni e squalifiche, siamo stati letteralmente decimati. In queste condizioni sarebbe difficile per chiunque mantenere determinati target. Ancora oggi siamo decimati, ci alleniamo con 11-12 persone».

E così, dall’alto del secondo posto ottenuto dopo la vittoria interna contro la Vibonese (arrivata dopo il blitz di Picerno), la Turris ha progressivamente perso quota in classifica: di mezzo, il terribile filotto delle cinque sconfitte consecutive, poi le due vittorie contro Foggia e Andria (c’è sempre da recuperare il secondo tempo col Campobasso) e le tre – recenti – sconfitte contro Stabia, Monterosi e Catanzaro. «Va però riconosciuto – continua Primicile – che al netto di qualche partita in cui obiettivamente la sconfitta ci stava, per il resto abbiamo comunque da recriminare. A Catanzaro, ad esempio, dopo i casi Covid riscontrati in albergo, siamo arrivati allo stadio alle 14.50 ed alle 15.15 c’è stato il fischio d’inizio: non abbiamo potuto fare adeguato riscaldamento, praticamente non conoscevamo nemmeno le condizioni del terreno di gioco. Non è certamente un alibi, ma questo è indice del fatto che le gare vanno valutare singolarmente e non buttate indistintamente nel calderone delle sconfitte e bollate per forza di cose negativamente. Anzi, restando proprio in tema Catanzaro, devo dire che – al netto della sconfitta – ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché hanno messo in campo esattamente lo spirito che volevo. Poi la si può anche perdere, ma la risposta è stata importante».

Squadra decimata da Covid, infortuni e squalifiche. Il mercato avrebbe potuto essere necessario e decisivo ago della bilancia nell’ottica di quel processo di crescita cominciato a luglio e prepotentemente esploso nel girone d’andata? «Se ne facciamo un discorso strettamente numerico, siamo in perfetta linea: l’unica partenza non bilanciata da un innesto è stata quella di Sartore, ma in compenso c’è stato il reintegro di Lame. Sarebbe stato comunque impossibile mettere in preventivo una serie così lunga ed intensa di eventi negativi che da tre mesi a questa parte ci hanno letteralmente decimato. Spostando invece il discorso sul piano qualitativo, c’è da dire che era difficile elevare il livello di questa squadra. Certo, si sarebbe obiettivamente potuto far qualcosa in più, ma sono intervenute una serie di valutazioni, anzitutto legate all’esigenza di rientrare nel budget. Poi altra cosa. Nell’ultima gara interna contro la Vibonese, da seconda in classifica, la Turris ha registrato appena 350 paganti: non è una critica a nessuno, men che meno ai tifosi, perché il periodo storico è difficile per tutti e questo impone rispetto, ma alla luce di quest’altro elemento si è ritenuto che non ci fossero le condizioni (considerata la situazione economica generale, appunto) di procedere ad investimenti ulteriori. Questo non vuol dire che ci siamo ridimensionati, anzi. Anzitutto perché abbiamo trattenuto alcuni elementi cardine finiti nel mirino di club importanti e poi abbiamo comunque fatto mercato in entrata. È arrivato Sbraga, che ha avuto fisiologiche difficoltà di assestamento acuite dagli impegni ravvicinati e che si è per giunta subito trovato in una situazione di obiettiva difficoltà dovuta al fatto di non poter sfruttare la solidità difensiva fondata sull’impiego di Manzi ed Esempio; poi il risentimento muscolare e la lunga influenza. Insomma, non si è proprio trovato nelle condizioni ideali di poter esprimere il suo valore. A centrocampo è arrivato Zampa, che si è rivelato elemento prezioso per la sua duttilità». Nessun rimpianto, dunque, rispetto a ciò che poteva esser fatto a dicembre. «No, anche perché a noi interessa attuare una gestione saggia ed oculata che ci consenta di resistere e crescere nel tempo».

Obiettivo playoff sempre vivo? «Possiamo arrivarci – incalza Primicile – e se ci arriveremo in condizioni adeguate non li vivremo da comparsa. La Turris – in ogni sua componente – vuole centrarli: abbiamo fatto dei sacrifici per migliorarci rispetto allo scorso anno e questi sacrifici, questo impegno, meritano adesso adeguato riscontro. Realisticamente dico che se la Turris recupererà tutti i propri pezzi, il problema – anche ai playoff – sarà degli avversari».

Il confronto con la squadra è costante: «I ragazzi sanno che il momento è difficile, ma sanno anche che queste difficoltà sono dovute a particolari contingenza, non certo a ragioni tecniche. Sanno di essere forti e non vogliono gettare al vento quanto di buono finora fatto. Hanno dimostrato grande qualità e spessore e vogliono tornare protagonisti». Tutti, compresi quelli cui lo stesso Primicile aveva indirizzato qualche stilettata nel post partita contro il Monterosi. «Il discorso dell’aver tirato i remi in barca? Superato dalla risposta di Catanzaro. La determinazione messa in campo è la risposta che volevo».

Turris al lavoro nel pomeriggio in vista del recupero di campionato programmato per giovedì contro la Virtus Francavilla. Ad oggi sono undici i casi Covid nel gruppo squadra (nove i calciatori positivi al virus, due i componenti dello staff tecnico), le cui condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.