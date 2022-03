Turris, altri positivi; Campobasso a rischio: «A Catanzaro ce l'abbiamo messa tutta»

Altre quattro positività al Covid nel gruppo squadra Turris, tutte «riscontrate tra i calciatori», fa sapere il club. I nuovi casi vanno ad aggiungersi ai cinque rilevati nella tarda mattinata di ieri, praticamente a ridosso della gara del Ceravolo. Il nuovo giro di tamponi è stato effettuato questa mattina, alla ripresa della preparazione in vista del recupero di Campobasso, programmato per mercoledì ma a questo punto potenzialmente a rischio.

Al momento sono infatti sette i calciatori positivi al Covid (cui si sono aggiunti due componenti dello staff tecnico): decisivi, perciò, i prossimi test che saranno ripetuti domani, considerato che il protocollo FIGC prevede che «con il raggiungimento di un numero superiore al 35% dei componenti del gruppo atleti venga bloccato l’intero gruppo squadra». Blocco che scatterebbe dunque al raggiungimento delle nove positività fra i calciatori, «considerato che ai fini della Circolare del Ministero della Salute dello scorso 18 gennaio e dei conseguenti provvedimenti delle autorità sanitarie locali, è di 25 calciatori la rosa delle squadre di serie A, B e C sulla quale calcolare la percentuale dei calciatori positivi».

La nota del club – «Nel complesso sono attualmente nove i componenti del gruppo squadra in isolamento. Il monitoraggio dei tesserati proseguirà secondo i protocolli vigenti, con nuovo giro di tamponi programmato nella giornata di domani, martedì 22 marzo. Gli allenamenti dei calciatori della prima squadra rimasti a disposizione dello staff tecnico proseguiranno a porte chiuse per tutto il corso della settimana».

L’analisi del Ceravolo – C’era Emanuele Maggiani, preparatore dei portieri, a dirigere la Turris dalla panchina del Ceravolo. La sua analisi, a margine della gara, parte inevitabilmente dalla convulsa mattinata che ha preceduto il fischio d'inizio. «Siamo arrivati a questa partita dopo una mattinata a dir poco movimentata. Nonostante questo e nonostante le tante defezioni, in campo abbiamo fatto il possibile: l’impresa non si preannunciava semplice ed infatti non lo è stata, ma ce l’abbiamo messa tutta». Incalzato sulle difficoltà di gestione dei casi Covid: «Ci sono organi competenti a decidere cosa sia giusto in determinate circostanze. Noi ci adeguiamo, provando a fare al meglio il nostro lavoro».

Al Ceravolo è stata ben altra gara rispetto a quella dell’andata, che ebbe per protagonista una Turris letteralmente straripante. «Partite del genere – incalza Maggiani –, contro squadre così attrezzate come il Catanzaro, sarebbe bello affrontarle con tutte le cartucce nel caricatore, perché se ti ritrovi con meno cartucce poi rischi di sparare a salve. Ecco, è stato questo a fare la differenza rispetto all'andata». Sulla variazione di modulo: «Per attuare il gioco di mister Caneo è necessario avere tutti gli effettivi a disposizione, diversamente si deve fare di necessità virtù». Dribbling secco, invece, sulla domanda relativa all’episodio del primo gol, con annesse responsabilità di Perina (poi però decisivo in diversi altri frangenti): «Ero coperto dal guardalinee, non l’ho visto».

Il retroscena del Ceravolo – A Vandeputte sono bastati 40’’ per sbloccare il risultato e indirizzare la gara, poi – di fatto – chiusa dalle aquile giallorosse nel giro di 10’. Per la Turris è stato un avvio di gara choc, evidentemente condizionato da una mattinata scandita da attese, tamponi ed inevitabile tensione. Ad aumentare il carico di stress ci si è messo poi anche il risicato slittamento – di appena 45’ – del fischio d’inizio: lo stretto necessario per allertare la Lega e scendere in campo nel limite di tolleranza consentito. Nessun rinvio, dunque, a differenza di quanto accadde lo scorso novembre, quando il Catanzaro si associò alla richiesta del Messina ed il fischio d'inizio al Ceravolo slittò dalle 17.30 alle 20. Stavolta, invece, nessuna adesione, con la Turris quindi costretta a raggiungere in tutta fretta il Ceravolo subito dopo i tamponi ed a presentarsi in campo dopo un riscaldamento lampo.