Turris, ancora positivi nove calciatori: il recupero col Francavilla il 13 aprile

Slitta al 13 aprile – fischio d’inizio alle ore 14.30 – il recupero del Liguori fra Turris e Virtus Francavilla. La nuova richiesta di rinvio – immediatamente riscontrata dalla Lega – è stata formalizzata in mattinata dalla società corallina all’esito degli ulteriori controlli effettuati tra i calciatori che la scorsa settimana erano «risultati positivi al virus Sars-Cov-2». I nuovi tamponi non hanno rilevato negativizzazioni: restano quindi nove gli atleti corallini ad oggi ancora in isolamento poiché positivi al virus. Dunque, «in ottemperanza alle prescrizioni del comunicato Lega Pro numero 180/L del 19 gennaio 2022», la Turris si è attivata per chiedere l’ulteriore rinvio del recupero programmato per domani pomeriggio.

Il ritorno in campo dell’undici di Caneo slitta dunque a lunedì 4 aprile, in occasione del derby del Partenio-Lombardi (programma to per le 21) contro l’Avellino. Il successivo giovedì – 7 aprile (fischio d’inizio alle 14.30) – si tornerà invece a Campobasso per la disputa del secondo round contro i molisani: la gara ripartirà dal minuto 46, sul punteggio di 2-1 per la Turris (il primo tempo dello scorso 26 febbraio fu deciso dalle reti di Leonetti e Tascone; di mezzo il momentaneo pari molisano di Liguori, a segno dagli undici metri).