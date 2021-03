Turris, a Potenza rientri in difesa e mediana: «Rotazioni nell’undici iniziale»

La convincente vittoria nel derby contro la Casertana è ormai alle spalle. Nell’immediato c’è per la Turris un’altra sfida cruciale, stavolta lontano dal Liguori. I corallini saranno di scena domani al Viviani – alle ore 15, nell’anticipo del turno infrasettimanale – contro il Potenza, reduce da un turno di sosta forzata causa Covid per il cluster che ha letteralmente decimato il gruppo squadra della Cavese (nel frattempo rinviata anche la gara fra i metelliani e la Ternana).

Alla vigilia del match, mister Caneo si è anzitutto soffermato sul lavoro svolto post derby (Turris in campo già domenica). «Abbiamo lavorato sulla testa e sui pensieri dei ragazzi, che – per quel poco che abbiamo potuto fare in questi due giorni – hanno risposto in modo positivo».

Complici – anche – i rientri in difesa e in mediana, si preannuncia a Potenza qualche variazione nell’undici titolare: «Avremo la rosa quasi al completo – continua mister Caneo –, dunque maggiore possibilità di scelta. Ci saranno tre-quattro rotazioni nello schieramento iniziale, ma al di là di tutto credo che questi rientri producano l’indubbio effetto benefico di alimentare la sana competizione tra i ragazzi e le prestazioni non possono che beneficiarne».

Al Viviani si preannuncia un intenso scontro diretto in chiave salvezza. «Voglio vedere anzitutto il nostro comportamento fuori casa. Per il resto, poco conta che si affronti una diretta concorrente. Per me tutte le partite hanno lo stesso valore, nel senso che ci sono sempre tre punti in palio e bisogna giocarle per vincere attraverso un calcio propositivo, tecnico e pieno d’intensità, poi alla fine si vedrà. Con la Casertana, del resto, ci siamo espressi su buoni ritmi, riuscendo a mettere in difficoltà l’avversario ed a raccogliere quello che era giusto che raccogliessimo. Confido esattamente in questo: quando proponi in campo situazioni che possono mettono in difficoltà l’avversario, poi devi raccogliere quanto legittimato sul campo».

Sul Potenza: «Un club blasonato, che negli ultimi anni ha costantemente contato su organici importanti per l’obiettivo della B. proveremo a proporre spunti importanti per venirne fuori a testa alta».

Quindi un passaggio sulla posizione in campo di Romano. «Ho a disposizione ragazzi intelligenti, oltre che dotati di buona tecnica. Romano ha spunto, dribbling, rapidità e buona conclusione, quindi preferisco averlo più vicino alla porta che lontano. Per noi è un’arma in più».

Convocati – Rientri importanti in vista del match del Viviani. In difesa tornano arruolabili Rainone e Di Nunzio (al rientro dalla squalifica), oltre che il giovane Pitzalis, mentre in mediana recuperano Tascone e Signorelli. Restano ai box Longo e Ferretti.

Ventitré i calciatori convocati da mister Caneo al termine della rifinitura del Liguori:

Portieri: Abagnale, Lonoce.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Pitzalis, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Carannante, Da Dalt, Fabiano, Franco, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Boiciuc, Giannone, Persano, Ventola.

