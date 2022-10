Suicidio Turris: il Potenza vince 2-1 al Viviani

Non uno, ma diversi e consistenti passi indietro rispetto al Monopoli. La Turris torna con una meritata sconfitta da Potenza e si ritrova a fare mea culpa a pochi giorni dalla probante sfida del Liguori contro il Crotone. Al Viviani i corallini pagano a caro prezzo un primo tempo totalmente privo di idee e contenuti, che i leoni lucani chiudono con merito sul doppio vantaggio. Notevole lo sforzo profuso nella ripresa, quando gli innesti di Giannone, Haoudi, Finardi, Leonetti e Santaniello ridisegnano lo scacchiere ed imprimono altra verve alla gara. Leonetti accorcia le distanze legittimando la predominanza corallina, ma non basta. Il Potenza tiene duro e conduce in porto una vittoria che vale oro e fa salva la panchina di Siviglia.

La gara – Padalino rivoluziona ancora una volta sistema di gioco ed interpreti. Al Viviani la Turris si presenta con un iniziale 3-5-2, con Boccia, Manzi e Frascatore a comporre il terzetto difensivo; inedita la linea mediana: fiducia fin dall’inizio (come preannunciato alla viglia) a Taugourdeau (parso però in evidente difficoltà), affiancato da Invernizzi e Acquadro, con Ercolano e Contessa ad agire sulle fasce; in avanti l’altrettanto inedito tandem Maniero-Longo. Panchina iniziale, dunque, per il tridente delle meraviglie Giannone-Leonetti-Santaniello, poi impiegato nella ripresa.

Corallini letteralmente non pervenuti nella prima frazione di gioco. Al Potenza bastano sette minuti per trovare il vantaggio targato Di Grazia, che sorprende la difesa su assist di Steffè. La Turris non c’è e il Potenza prova a profittarne. Al quarto d’ora Gyamfi tenta la soluzione dalla distanza, trovando un attento Perina a sventare. Maniero non inquadra la porta sugli sviluppi di un corner; Frascatore manca – poi – abbondantemente il bersaglio grosso su conclusione dalla distanza. Ben più pericoloso Di Grazia al minuto 35: decisivo nell’occasione Perina, che tiene così a galla i suoi. Nulla può, però, il portiere corallino sulla pennellata del minuto 43 di Emmausso, che con una parabola deliziosa fa 2-0, legittimando la predominanza dei leoni lucani a fronte di una Turris animata da poche e confuse idee.

Nella ripresa subito tre cambi per Padalino, che rivoluziona così scelte e scacchiere iniziali. Dentro Giannone, Finardi e Haoudi per Invernizzi, Taugourdeau ed Ercolano. Cambi di cui la Turris sembra subito beneficiare, in trermini di trame, idee e lucidità: Haoudi ci prova con una conclusione dal limite sventata provvidenzialmente da Armini; Acquadro manca di poco bersaglio su soluzione dalla distanza. Intanto dentro Leonetti per un evanescente Longo. È proprio di Leonetti, al minuto 25, la conclusione a giro che finisce di un nulla sul fondo, accarezzando il palo alla sinistra di Gasparini. La pressione della Turris è adesso costante; Giannone impegna il portiere lucano con un insidioso rasoterra. Poco prima della mezz’ora tocca a Santaniello, dentro a rilevare Maniero. La rete corallina arriva alla mezz’ora: è di Leonetti, che infila Gasperini di precisione, su assist di Acquadro. Frascatore si oppone stoicamente alla conclusione a botta sicura di Caturano, ma la Turris ha ormai prodotto il suo massimo sforzo. Scorrono inesorabili i quattro minuti di recupero. Alla fine fa festa il Potenza, per la prima volta in campionato.