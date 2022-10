Turris, a Potenza tocca a Taugourdeau: «Servirà tanta umiltà»

Saranno duecento i tifosi che domani sera - fischio d'inizio alle 21 - seguiranno la Turris al Viviani, in occasione del turno infrasettimanale di campionato contro il Potenza, seconda tappa del probante mini ciclo che culminerà nella sfida del fine settimana contro il Crotone.

Contro i lucani si profila un inevitabile turnover per i corallini. «Valuteremo le condizioni generali della squadra – spiega mister Padalino a margine della rifinitura del Liguori – e di qualche singolo in particolare, dal momento che ci portiamo qualche strascico dopo Monopoli».

Delicato il momento del Potenza, reduce da un nervoso e convulso derby col Picerno: «Noi dobbiamo fare la nostra partita e l’interpretazione che siamo chiamati a darne va certamente oltre gli squalificati avversari. Siamo estranei alle polemiche altrui e concentrati solo sul nostro obiettivo. Quello che accade agli altri lo ascolto ma non lo ritengo determinante rispetto a quello che siamo chiamati a fare. L’unica cosa che deve interessarci è che affronteremo una squadra che ha finora espresso un buon gioco, che ha delle idee peraltro innovative, pur avendo forse raccolto meno di quanto meritato vedere sul campo. So che c’è un po’ di insoddisfazione da parte dell’ambiente e questo non fa che confermare che per noi non sarà assolutamente una passeggiata, anche se la classifica ci vede distanti. Dovremo approcciarci con umiltà».

Al Viviani si profila un impiego fin dall’inizio di Taugourdeau. «È una possibilità, anche perché Finardi è uscito acciaccato dalla gara col Monopoli». A proposito di Finardi: «L’idea di affidargli il centrocampo è nata dalle certezze acquisite in allenamento. È un ragazzo umile e con tanta voglia di imparare. Taugourdeau può essere buon maestro per lui».

Convocati – Sono 23 i calciatori corallini convocati da mister Padalino per la gara in programma domani sera al Viviani contro il Potenza:

Portieri: Donini, Fasolino, Perina.

Difensori: Aquino, Boccia, Frascatore, Manzi, Vitiello.

Centrocampisti: Acquadro, Contessa, Di Franco, Ercolano, Finardi, Gallo, Haoudi, Invernizzi, Taugourdeau.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Maniero, Santaniello, Stampete.

Indisponibili: Ardizzone, Di Nunzio, Varutti.