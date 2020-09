Sono state svelate questa sera, nel corso di un evento ad accesso contingentato causa Covid, le tre divise da gioco ufficiali – griffate Eye Sport – che la Turris indosserà nel prossimo campionato di serie C.



Le magliette, in materiale bi-elastico, «riportano sulle spalle, al centro – ha dettagliatamente spiegato il club –, la scritta SS Turris 1944 insieme alla dicitura ‘A Torre ‘u Grieco, come marchio identitario e testimonianza del legame fortissimo della squadra con la città».



La prima divisa da gioco ricalca fedelmente la tradizione corallina: «maglia rosso acceso con simbolo dell’araba fenice che risorge dalle proprie ceneri, in evidenza sul fronte e sul retro. Girocollo e giromanica neri», con «pantaloncino total black».



Bianco e rosso si fondono invece nella seconda divisa: «Maglia di colore bianco con stampa del simbolo dell’araba fenice sul fronte e sul retro. Girocollo e giromanica rossi», con «pantaloncino rosso monocolore».



Quindi la terza divisa, nel segno dell’innovazione: «Maglia di colore grigio con simbolo della fenice sul fronte e sul retro», associata a «pantaloncino total black».



Tutta la linea di merchandise Turris è disponibile – hanno ricordato società corallina e sponsor tecnico – anche sullo shop online creato appositamente da EYE Sport per la compagine torrese, oltre che presso lo store allestito presso lo stadio Liguori. © RIPRODUZIONE RISERVATA