Turris, presentazione al Liguori e amichevole col San Marzano

Nuovo appuntamento al Liguori per la Turris, che torna al comunale a distanza di una settimana dalla disfatta in amichevole contro il Picerno dell’ex Emilio Longo. L’appuntamento è per sabato sera: in programma ci sono prima la presentazione ufficiale a tifosi e città, e poi un test con il San Marzano – che prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza – di un altro ex, Franco Fabiano. Prima del fischio d’inizio dell’allenamento congiunto saranno ufficialmente presentati «alla tifoseria ed alla città i quadri dirigenziali di tutti i settori del club unitamente a staff e calciatori attesi ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie C».



Per entrambi gli eventi – precisa la Turris – sarà consentito l’ingresso libero al Liguori.

Nel frattempo, ore calde per il mercato corallino, con gli annunci di Salvatore Boccia ed Anthony Taugourdeau attesi ormai a stretto giro.