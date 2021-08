Turris, prima di Coppa al Liguori con il Latina: ingresso unico in tribuna Strino

Alla vigilia della gara del Francioni arrivò – nel marzo 2020 – lo stop al campionato causa Covid. Era il campionato di serie D, quello che la Turris stava letteralmente dominando e che poi – passando per il Consiglio Federale dell’8 giugno – consentì ai corallini di riconquistare il professionismo. A distanza di quasi un anno e mezzo, con la riapertura – seppur parziale degli stadi – torna la sfida fra Turris e Latina. In serie C, per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia. I pontini ci arrivano in virtù del recente ripescaggio.

Si giocherà al Liguori, molto probabilmente domenica 22 agosto (è in corso di ratifica da parte della Lega l'intesa già raggiunta dalle due società per il differimento del match, in programma per sabato 21). Per l’occasione, la Turris ha intanto fatto sapere che «aprirà al pubblico di casa il solo settore tribuna Strino. Previsto un biglietto unico d’ingresso al costo di 15 euro, ridotto ad euro 10 per coloro che esibiranno la ricevuta di prenotazione dell’abbonamento alle partite casalinghe del campionato 2021-22. Modalità e tempi della prevendita dei biglietti saranno resi noti solo a seguito dell’ufficializzazione di data ed orario d’inizio».