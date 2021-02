Obiettivi ed aspettative evidentemente non coincidevano più. Alla fine si sono quindi separate le strade della Turris e di Pandolfi, che approda al Brescia con la formula del prestito oneroso (il diritto di riscatto si trasformerà in obbligo per le Rondinelle nel caso il classe ’98 realizzi tre reti tra i cadetti).

Il giorno dopo la trattativa lampo, Pandolfi è dunque in viaggio verso Brescia, la Turris invece in direzione Viterbo, altra tappa decisiva in chiave salvezza (fischio d’inizio domani alle ore 15.00).

L’accordo con le Rondinelle è arrivato quando tutto lasciava ormai presagire – al netto della palese volontà del calciatore di smarcarsi da Torre del Greco – che l’attaccante restasse in maglia corallina fino al termine della stagione in corso. Tant’è che nella giornata di domenica – in linea con le dichiarazioni rilasciate da Colantonio a Francavilla («Mercato chiuso, Pandolfi resta con noi») – erano state declinate le offerte di Reggina e Pescara.

«Con il calciatore eravamo stati chiari – spiega il direttore generale dell’area tecnica Rosario Primicile –, nel senso che lo avremmo lasciato andare solo a fronte di un’offerta congrua. Che fino a ieri non c’era stata».

Pandolfi approda al Brescia con sei reti all’attivo in maglia corallina. Le ultime, decisive e trascinanti, al Liberati di Terni. Poi una notevole flessione, evidentemente da imputarsi al vortice di voci di mercato delle ultime settimane. «Mentalmente il ragazzo non era tranquillo – ammette Primicile – ma questo è logico e fisiologico. Come professionista però non si è risparmiato. Abbiamo alla fine optato per una soluzione in grado di garantire il bene comune». Con il benestare di mister Fabiano. «C’è stato un incontro tecnico ieri mattina – spiega il diggì – e il mister non ha posto veti alla partenza di Pandolfi».

Il congedo social - Nel frattempo, Pandolfi ha rivolto un messaggio alla piazza corallina attraverso il proprio profilo social. «Lasciare una squadra dove ci si è sentiti a casa non è mai facile. Perchè questa è stata per me la Turris, una seconda casa. Ho trovato una società seria, dei compagni splendidi e un allenatore preparatissimo. A voi tutti va il mio grazie, dal cuore. A tutti i tifosi, che seppur lontani, non ci hanno fatto mai mancare il loro supporto. Grazie, vi porterò sempre nel mio cuore. Ho vissuto mesi bellissimi, pieni di gioia e soddisfazioni. Da oggi la Turris avrà un tifoso in più. Un abbraccio a tutti».

Alla ricerca dell'alternativa - Convulso il pomeriggio di ieri, con la Turris che ha sondato diversi profili per compensare la partenza dell’ex Entella: tentativi, infatti, per Santaniello (discorso tranciato dal “no” dell’Avellino), Vasic e Serao (c’era l’ok di Reggina e Catania ma non è stato raggiunto l’accordo con i calciatori), oltre che per Mazzeo, liberatosi dal Livorno (consistente la sua richiesta economica).

Resterà dunque vuota, per il momento almeno, la casella lasciata da Pandolfi. «Per ora – puntualizza Primicile – restiamo così come siamo. Se poi, nei prossimi giorni, dovessero darsi necessità di intervento ed opportunità in linea con le nostre esigenze, le valuteremo attentamente. Turris indebolita dopo questa sessione di mercato? Non credo proprio. Anzi, penso che la squadra ne esca addirittura più solida. Sono arrivati giovani di prospettiva come Pitzalis, Carannante e Ventola, che rappresentano un’opzione in più per ogni reparto. Riteniamo che la salvezza sia alla portata di questo gruppo e che il rischio connesso alla partenza di Pandolfi sia dunque relativo».

Sul campionato: «Ci attendono otto partite cruciali. Posso solo dire che sono pronto a scommettere sul fatto che già a partire da Viterbo non sarà la stessa Turris vista contro Avellino e Francavilla. In ogni caso, dobbiamo tenere bene a mente che per raggiungere il nostro obiettivo servono tante componenti. I calciatori devono fare la loro parte in campo, ma determinante è anche il ruolo di società e tifosi. Servono equilibrio e maturità a sostegno dei ragazzi».

La sfida salvezza - Quest’oggi la partenza alla volta del ritiro di Viterbo. La buona notizia per mister Fabiano è rappresentata dal progressivo recupero di Giannone. Per il resto, tante e pesanti le defezioni che costringeranno il tecnico a ridisegnare lo scacchiere iniziale: difesa letteralmente da reinventare per le squalifiche di Lorenzini e Di Nunzio; stesso discorso in mediana per i forfait degli acciaccati Signorelli e Tascone.

