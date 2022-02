Turris, Primicile predica serenità: «Torneremo protagonisti col nostro gioco»

A Latina la terza sconfitta di fila. Un filotto finora mai inanellato e che impone adesso il pieno fiducia e serenità, tanto più che martedì al Liguori la Turris dovrà vedersela con la capolista Bari (che nelle ultime due partite ha raccolto un solo punto, con Catanzaro e Avellino adesso a -7).

Contro i galletti sarà ancora emergenza per i corallini. Rientrerà dalla squalifica Tascone, mentre sono attesi per domani gli esiti degli ulteriori accertamenti cui si sottoporranno Leonetti (la sua partita al Francioni è durata appena dieci minuti per una botta alla tibia) e Varutti (atteso da una tac di controllo dopo il trauma polmonare rimediato a Monopoli). Arruolabili invece Santaniello e Giannone, già impiegati nel secondo tempo di Latina: l’ex Avellino può considerarsi ormai recuperato, mentre il capitano è ancora alle prese con una fastidiosa sciatalgia. Ne avrà tra i 20 e i 30 giorni Esempio, che sabato - in rifinitura - ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale.

L’analisi del direttore Primicile – Dopo le due vittorie consecutive contro Picerno e Vibonese, i tre ko contro Monopoli, Catania e Latina: un impatto duro col girone di ritorno, che ha in qualcuno riportato alla mente le difficoltà (post mercato) dello scorso campionato. Paragone – con annessi fantasmi – che il direttore generale Rosario Primicile esclude però in radice. «Nessun mostro né fantasma. Sono situazioni completamente diverse e per niente paragonabili. Oggi abbiamo un’organizzazione di gioco e una qualità del tutto diverse. Stiamo indubbiamente vivendo un momento difficile, che è però dovuto solo ed esclusivamente agli infortuni. Del resto i numeri parlano da soli: negli ultimi 40 giorni abbiamo subito 22 defezioni. Direi che non sono poche. E aggiungerei che sono anche un po’ beffarde, considerato che a gennaio, quando sarebbe dovuto – regolarmente – riprendere il campionato, avevamo tutti a disposizione».

La sessione di mercato s’è chiusa con la scelta di desistere dall’idea Zanchi, mentre la pista Russo è sfumata in ultimo per il veto del Messina. Pedine che avrebbero potuto far comodo in questa rovente emergenza: «Con i “se” sicuramente, ma è anche vero che – ad esempio – nel girone d’andata non si sono mai visti tutti e sei gli attaccanti in campo. Questo vuol dire che numericamente non eravamo in deficit. La verità è che stiamo vivendo una difficoltà non tecnica ma strettamente numerica. Dovuta a sfortunate e imprevedibili contingenze. E nonostante questo, nonostante gli impegni ravvicinati, dico che quanti sono stati chiamati in causa stanno dando risposte importanti. Sempre in tema mercato aggiungerei che abbiamo trattenuto i nostri pezzi migliori – incalza Primicile – e non era semplice né scontato; e poi abbiamo inserito elementi di valore come Sbraga e Zampa. Quindi, non solo non ci siamo affatto ridimensionati tecnicamente, ma abbiamo anzi aggiunto tanta esperienza. Ad ogni modo, la nostra forza sta nel lavoro, costante e qualificato, nell’organizzazione di gioco, nel gruppo e nella società. È sempre stato così e non vedo perché non debba continuare ad esserlo. Dobbiamo solo stare tranquilli, cercando di recuperare il prima possibile per il rush finale che sono certo ci vedrà protagonisti».

La preparazione è ripresa questa mattina al Liguori: «La squadra è serena, stamattina non ho affatto trovato un ambiente depresso. I ragazzi sono motivati, consapevoli certo della difficoltà del momento ma anche del fatto che hanno tutti i mezzi per riprendersi e chiudere al meglio il campionato».

Sul Bari: «Lo affrontiamo forse nel nostro peggior momento, che però possiamo sfruttare a nostro favore, nel senso che gare del genere non hanno bisogno d’esser caricate sul piano delle motivazioni, quindi chiunque giocherà certamente darà il massimo. Sono fiducioso, mi aspetto una prova importante martedì, confidando intanto nella possibilità di recuperare tutti in vista del Palermo». Tutti ad eccezione di Esempio.

Al netto del filotto di sconfitte e di un’emergenza comunque persistente, il messaggio del diggì è denso d’ottimismo: «Mi preoccuperei se non avessimo qualità. Invece ce l’abbiamo. Abbiamo un gioco e una precisa identità. Dobbiamo affrontare e superare questo momento con serenità, tutti insieme. Come se ne esce? Giocando, come abbiamo sempre fatto. Il nostro obiettivo è centrare i playoff e possiamo raggiungerlo, continuando a far parlare di noi».