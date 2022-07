Turris: primo giorno di lavoro in ritiro, dal Napoli il baby difensore Vitiello

Questa mattina la partenza per San Gregorio Magno e, nel pomeriggio, il primo allenamento per la Turris presso la sede del ritiro che ospiterà il gruppo squadra fino al 3 agosto. Sono 23 i calciatori che da quest’oggi hanno cominciato la seconda fase della preparazione presso il Centro Sportivo Polivalente di San Gregorio Magno agli ordini dello staff tecnico diretto da Massimiliano Canzi. Tra loro anche il difensore classe 2003 Antonio Vitiello. Prelevato a titolo definitivo dal Napoli, «il giovane difensore destro – assistito nell’operazione dall’agente Gian Luca Bagni – si lega al club con contratto di durata biennale ed opzione per la terza stagione». Cresciuto nel settore giovanile azzurro, nell’ultima annata calcistica Vitiello è stato tra i protagonisti della promozione in Lega Pro dell’Audace Cerignola con 34 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e Poule scudetto, impreziosite da 2 gol e 2 assist. Nella stagione 2020-21, invece, aveva vestito la maglia del Portici in serie D totalizzando 24 presenze.

«Ho voluto la Turris perché è stata tra le prime società professionistiche a mostrare forte interesse nei miei confronti. Non ho avuto dubbi sulla scelta, ora spero di ripagare al meglio la fiducia di dirigenza e allenatore. Le mie caratteristiche in campo? Sulla fascia destra posso giocare sia da terzino che da esterno alto, così come posso agire da braccetto in una difesa a tre, ruolo che ho ricoperto con continuità al Cerignola».

Convocati – Come preannunciato da mister Canzi, tra i 23 convocati per il ritiro di San Gregorio Magno ci sono alcuni elementi del settore giovanile; in prova il portiere Donini.

Portieri: Antolini Otello (2006), Colantuono Vincenzo (2003), Perina Pietro (1992), Donini Federico (1999).

Difensori: Aquino Luigi (2002), Di Nunzio Francesco (1985), Manzi Claudio (2000), Rosolino Matteo (2003), Vitiello Antonio (2003).

Centrocampisti: Acquadro Alberto (1996), Ardizzone Francesco (1992), Belgacem Hocine (2002), Ercolano Emanuel (2002), Finardi Sebastiano (2001), Invernizzi Andrea (2000), Varutti Mickael (1990).

Attaccanti: Di Franco Ciro (2001), Giannone Luca (1989), Leonetti Vito (1994), Longo Salvatore (2000), Nocerino Luca (2004), Santaniello Emanuele (1990), Stampete Simone (2002).