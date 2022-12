Turris, il primo rinforzo è un ritorno: riecco Enrico Zampa

È Enrico Zampa il primo volto – semi – nuovo che arriva dal mercato per la Turris. Il centrocampista classe 1992 torna a Torre del Greco dopo l’esperienza della passata stagione, culminata nella storica conquista dei playoff.

«Davvero molto contento di tornare a indossare la maglia rosso corallo. Non appena c’è stata la possibilità di poter giocare ancora con la Turris, insieme ai miei procuratori ho voluto subito accelerare l’operazione. Torre del Greco è come casa, ho conservato amicizie importanti. Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo».

Il centrocampista – che indosserà la maglia numero 32 – sarà a disposizione di mister Di Michele già in occasione della prossima – insidiosa – trasferta di Francavilla. «Siamo in un momento difficile ma sono certo ce ne tireremo fuori col lavoro. Sono pronto a dare una mano già venerdì, se ci sarà bisogno di me».

Prevendita al via – Sono intanto in vendita i biglietti per il settore ospiti dell’impianto pugliese in vista della gara in programma venerdì (fischio d’inizio alle 20.30). I tagliandi – al prezzo di 11,50 euro – sono disponibili presso tre punti vendita – dislocati fra Torre del Greco ed Ercolano: Kartiza Viaggi (in via Nazionale, 660), Centro Servizi Professionali (via Benedetto Cozzolino) e Bar Rocco-Punto Snai (via Panoramica).