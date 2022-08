Turris, progetto approvato: al via i lavori in curva Vesuvio

Reduce dal primo test al Liguori col Napoli Primavera, la Turris prosegue la preparazione in vista della prossima amichevole con la Nocerina (si giocherà domenica al San Francesco, fischio d’inizio alle 18.30). Settimana prossima (12 agosto) si tornerà al Liguori per un allenamento congiunto con la Gelbison, poi (il giorno dopo) sarà la volta del Potenza (si giocherà al Viviani).

Niente più “effetto acquario” – La notizia in tanto accolta con un certo favore dalla tifoseria arriva da Palazzo Baronale. Cominceranno infatti lunedì i lavori di adeguamento della curva Vesuvio dello stadio Liguori. Non si procederà all’auspicato ampliamento – resteranno quindi del tutto inalterati struttura e colpo d’occhio del comunale – ma il cambiamento sarà comunque sostanziale per il gruppo ultras che (come lo scorso anno) andrà a sistemarsi nel settore alle spalle della porta lato Vesuvio. Saranno infatti rimossi i pannelli di vetro, causa di quel notevole “effetto acquario”: al loro posto saranno installate delle griglie metalliche che – se non altro – dovrebbero consentire di

Il progetto esecutivo – dell’importo complessivo di 60mila euro – è stato approvato dalla Giunta a fine luglio e prevede anche un riposizionamento delle telecamere di videosorveglianza. Gli interventi dovrebbero smaltirsi nel giro di pochi giorni e – questa almeno la previsione – concludersi in tempo utile per il primo impegno ufficiale di Coppa Italia.