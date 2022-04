Turris promossa in Primavera 3: battuto il Fiorenzuola ai rigori

Fa festa la Turris al centro sportivo Sanzio Benedetti di San Vittore di Cesena. I baby corallini del duo Maratese-Chiaiese battono in finale playoff il Fiorenzuola e centrano il salto in Primavera 3. La promozione si decide ai rigori: Nocerino – tra i migliori dei suoi – porta avanti la Turris al minuto 12 del primo tempo, Marmiroli la riprende poi nel corso del secondo dei quattro minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Il risultato resta inchiodato sull’1-1 al termine dei supplementari, quindi i tiri dagli undici metri: tre errori per il Fiorenzuola, mentre per la Turris vanno a segno Nocerino, Terriuolo e Di Maio; protagonista il portiere corallino Colantuono, che neutralizza due penalty, per il definitivo 4-2.

La gara – Il vantaggio corallino matura al 12’, propiziato da un errore in fase di disimpegno del Fiorenzuola: lo realizza Nocerino con un agevole tap-in, profittando di una respinta corta del portiere su conclusione di Iaccarino. Sei minuti più tardi ghiotta chance di marca emiliana con Guglielmetti, che va al tiro da posizione defilata ma trova un attento Colantuono a sventare. Nocerino pennella direttamente dalla bandierina al minuto 27: smanaccia – di nuovo in corner – il portiere emiliano; sull’altro fronte, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo, altra efficace smanacciata – di Colantuono – a neutralizzare una velenosa inzuccata.

Nella ripresa, sei minuti e la Turris sfiora il bis con Nocerino, ma ne viene fuori solo un corner. Al 20’ Anelli va di sinistro da posizione defilata, Colantuono risponde presente. Ancora Nocerino – al minuto 41 – stavolta con una soluzione dalla distanza che sfiora il bersaglio grosso. Il beffardo pari emiliano arriva al minuto 92: è una perla di Marmiroli – suo l’errore che aveva propiziato il vantaggio corallino –, che infila Colantuono con un tocco morbido dal limite. Si va ai supplementari, ma il parziale non cambia. Quindi i calci di rigore: Nocerino, Terriuolo e Di Maio vanno a segno, Colantuono ne neutralizza due penalty (l’altro si stampa sul palo). È festa grande tra i baby corallini.

Incontenibile la gioia del tecnico Rosario Chiaiese: «Il gol allo scadere poteva tagliarci le gambe, ma siamo rimasti compatti e poi siamo stati bravi a segnarli e a pararli i rigori. Sarebbe una bugia dire che non credessimo nella promozione ad inizio stagione. In poco tempo, abbiamo ottenuto il massimo in termine di costruzione di calciatori e risultati. Questa è la Coppa di tutti: della società, della gente, dei ragazzi, di uno staff importante. Ora dobbiamo dare continuità al progetto. E una dedica speciale va sempre al compianto nostro ex tecnico Ciro Scala».

A seguire il gruppo a Cesena la delegazione societaria guidata dal direttore generale, Rosario Primicile, e l’amministratore unico e ds, Antonio Piedepalumbo. Quest’ultimo sottolinea: «Insieme allo staff è stato fatto un ottimo lavoro. Si è costruito un gruppo valido dall’inizio, inserendo poi altri elementi a gennaio in grado di innalzarne il tasso tecnico. In finale abbiamo affrontato un avversario di pari livello, facciamo sinceri complimenti al Fiorenzuola. Il nostro – continua Piedepalumbo – è un gruppo di prospettiva: qualche ragazzo, vedi proprio Nocerino e Colantuono, è già da tempo in orbita prima squadra e speriamo di aggregarne altri. Monitoriamo il vivaio dall’alto per ritrovarci un prodotto già cresciuto in casa sulla strada di giovani come Esempio, Manzi, seguiti durante il loro percorso ed oggi punti fermi della prima squadra».