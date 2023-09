Turris pronta per il Benevento: «Partenza aggressiva, ma serve attenzione»

Rifinitura al Liguori per la Turris, in vista dell’affascinante esordio in campionato contro il Benevento. Alla vigilia del derby contro le streghe, il diesse Primicile ed il tecnico Caneo sono intervenuti in chiave mercato – con focus sugli ultimi innesti – e su aspetti di natura strettamente tecnica.

Primicile sul mercato - «Gli innesti di Saccani e Matera? In programma già da un po’ dopo aver fatto tutte le valutazioni del caso col mister», ha esordito il direttore sportivo corallino. «Saccani, che ho cercato già negli anni scorsi, può giocare come quarto sia a destra che a sinistra.

Ha decisamente una buona struttura. Un calciatore come Matera mancava in rosa in termini di caratteristiche: abbina bene le due fasi ed è molto bravo tecnicamente. Anche lui era già stato sondato in precedenza, ma all’epoca non era ancora in uscita dall’Avellino». In due sono invece nettamente fuori il progetto tecnico: «Rizzo e Zampa? Inutile nasconderlo. Sono stati valutati in queste settimane e ne sono state tratte le dovute considerazioni: Non fanno parte del progetto e la cosa è stata comunicata per tempo ai ragazzi, che nel frattempo hanno comunque rifiutato offerte importanti. Sono fuori lista». Sul caso Frascatore: «Non direi che la sua permanenza è un segnale di forza da parte della società, dal momento che fra calciatore e club non c’è mai stato alcun contrasto. Se ci fosse stata una proposta noi l’avremmo valutata ed il ragazzo lo sa, ma non c’è stata nessuna offerta. Adesso Paolo sta lavorando per la Turris, è un professionista».

Caneo sul derby – Sarà una Turris subito aggressiva per contrastare il Benevento? «Certo che sì», incalza il tecnico corallino, «ma questo atteggiamento non dipende naturalmente dall’avversario. È una nostra caratteristica, insita nei nostri principi di gioco. La nostra deve essere sempre un’azione aggressiva. Il blasone dell’avversario non rileva. Dovremo fare una partita attenta, considerate le loro importanti qualità». Sull’innesto di Matera in mediana: «Sono contento, abbina qualità fisica a quelle tecniche. Conosceva già alcuni compagni e questo renderà ancor più agevole l’inserimento». Positive intanto le impressioni su Giannone: «L’ho ritrovato molto motivato, peccato abbia saltato dieci giorni lavoro per un’infiammazione».

Convinto che questa Turris sia più completa rispetto a quella di due stagioni fa: «Sì, abbiamo fatto un bel lavoro sul mercato, collaborando molto nell’allestimento organico: questo gruppo ha una gran fame ed i calciatori sono molto motivati rispetto al raggiungimento di obiettivi sia personali che di squadra». Sul Benevento: «Una squadra completa ed importante ma forse non ancora affinata. Ha vissuto molti cambiamenti, è in continua evoluzione, e potrebbe forse peccare in termini di amalgama».