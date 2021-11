Turris pronta per il Catanzaro, Santaniello ok: «Piedi per terra, ma daremo il meglio»

Cresce l’attesa in città per la sfida di cartello del Liguori. Da un lato la Turris, che vuol continuare a vincere, divertendo e divertendosi, dall’altro il Catanzaro, che punta a restare sulla scia del Bari.

Alla vigilia del match, l’intervento di mister Caneo, che fissa anzitutto un punto fermo: «Va bene la partita di cartello, va bene tutto, ma rimaniamo coi piedi per terra, perché dal nostro punto di vista mancano ancora 18 punti per centrare la salvezza, che è il nostro primo obiettivo. Poi tutto quello che verrà in più sarà merito dei ragazzi, che lottano, si migliorano e cercano spazio per diventare protagonisti».

Contro i giallorossi ci sarà Santaniello, mentre saranno sciolte solo in ultimo le riserve legate a Ghislandi. Per l’attacco era in ogni caso pronta l’alternativa, con Leonetti punta centrale («Ha dato ampie garanzie nel ruolo», la conferma di Caneo), complice anche l’indisponibilità di Longo (per un problema al tallone).

Predica dunque umiltà e consapevolezza il tecnico corallino, ma questo non vuol dire nascondersi. «Le assenze ci disturbano ma non più di tanto, perché abbiamo gruppo che gioca con la voglia di divertirsi e di essere protagonista. Sarà così anche al cospetto di un Catanzaro pensato e costruito per raggiungere la B. Per noi è un vanto e un onore il fatto che quella di domani sia presentata come una partita di cartello, ma noi restiamo coi piedi per terra, perché il dislivello fra noi e loro c’è. Ovviamente proveremo a metterli in difficoltà con le nostre idee, perché siamo in crescita e puntiamo a dare costantemente il meglio, giocando per vincere e per dare un senso a tutto il nostro lavoro. Vogliamo insomma alzare l’asticella perché vogliamo dare orgoglio a gruppo, città e società. Stanno mettendo questa partita sul piano del miglior attacco contro la miglior difesa: io spero che vinca chi attacca di più e chi ha più voglia, cercando di vincere essendo protagonista. Il Catanzaro è sicuramente una gran squadra: riuscire a fargli gol sarebbe per noi un vanto maggiore».

Fondamentale per Caneo restare coi piedi per terra, ma su un aspetto il tecnico corallino non ha dubbi: «Certo, dovessimo battere il Catanzaro con una prestazione di sostanza, si aprirebbero indubbiamente scenari diversi. Vorrebbe dire che ci siamo anche noi».

Arbitrerà la gara Nicolò Marini della sezione di Trieste, proprio come nell’ultima sfida del Ceravolo. Roventi le polemiche che si innescarono nella passata stagione: «Io non ero ancora alla Turris – commenta Caneo – ma ho sentito delle polemiche, che vanno però sedate, perché non penso proprio ci siano arbitri che vanno in giro alla ricerca di brutte figure. Quindi massima fiducia».

In mediana torna disponibile Franco: «Con lui abbiamo più rapidità, geometria e palleggio. È una mente fondamentale nella costruzione del gioco, e poi è diventato anche aggressivo e interdittore. Insomma, si sta ritagliando un bello spazio anche lui».

Ribadisce il messaggio ai suoi: «Sono orgoglioso dei ragazzi e di quello che hanno fatto e che stanno facendo. E la presentazione di questa partita con certi toni fa loro onore».

Convocati – Regolarmente in gruppo Santaniello, che potrà dunque scendere in campo indossando un dispositivo di protezione, così come il rientrante Ghislandi. Si ferma invece Longo (tallonite), non convocato insieme agli indisponibili Lame e Nunziante ed allo squalificato Tascone.

Ventitré i calciatori convocati da mister Caneo e che hanno – intanto – raggiunto il ritiro pre-gara:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Giofré, Iglio, Palmucci.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Pavone, Santaniello, Sartore.