Turris in ritiro per l'esordio di Taranto: «Lavorato bene, ora scopriamo chi siamo»

Seduta di rifinitura al Liguori per la Turris e poi partenza per il ritiro di Massafra, in vista dell’esordio in campionato di domani allo Iacovone (fischio d’inizio alle 20.30).

Alla vigilia del match contro il Taranto, l’analisi di mister Caneo sulle condizioni del gruppo: «Cominciamo un nuovo percorso su un campo obiettivamente difficile. Siamo perciò emozionati, ma prima ancora contenti di tutto quanto fatto finora. Dobbiamo scoprire chi siamo e che importanza avremo nel nostro percorso. Fisicamente, mentalmente e tatticamente siamo al 60%, quindi a buon punto. I ragazzi sono molto volenterosi e ben disposti ad interpretare le nuove disposizioni tecniche. Sono molto contento, ma aspettiamo di vedere come vanno le partite per capire se siamo in grado di interpretarle come vogliamo o se invece c’è qualche difficoltà su cui lavorare di più».

Taranto insidioso, ma il tecnico corallino sposta l’accento sui suoi: «Al netto delle obiettive difficoltà che si legano ad ogni esordio, vorrei fosse chiaro un messaggio. Rispettiamo e rispetteremo sempre ogni avversario, ma vorrei che prima ancora rispettassimo noi stessi ed il nostro lavoro. Solo così potremo dire qualcosa di importante».

Sui singoli: «Felice per la convocazione in Nazionale di Ghislandi, che è sempre una gran bella soddisfazione. Un po’ meno felice per me, visto che mancherà per sei giorni. Il ragazzo comunque è pronto, è estremamente positivo e con qualità tecniche e fisiche importanti. Zanoni? Il 30 ha una visita specialistica definitiva e dopo sarà pienamente inserito nel gruppo delle partite ufficiali».

Allo Iacovone mancheranno gli squalificati Franco e Loreto. In mediana toccherà dunque all’ex Matelica Bordo. «Franco ha determinate qualità tecniche, Bordo ne ha di differenti, oltre che una certa fisicità in grado di garantire dinamismo e agonismo».

Stadi finalmente riaperti al pubblico: «Mi aspetto un clima di festa a Taranto. Ben vengano i tifosi, anche quello avversari. Tutto fa spettacolo».

In chiusura, il mercato: «Non mi aspetto nulla – conclude mister Caneo – perché il nostro organico è ormai quasi definito. Quanto a Pandolfi, aspettiamo questi giorni e poi sapremo se resterà con noi per dire qualcosa di importante o se lo farà altrove».

Convocati – Non saranno della gara dello Iacovone gli squalificati Franco e Loreto, non convocati insieme agli indisponibili Zanoni, Lame, Lucarelli e Finardi.

Ventidue i calciatori convocati da Caneo:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Manzi, Varutti.

Centrocampisti: Bordo, Ghislandi, Giofre’, Iglio, Nunziante, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Pandolfi, Pavone, Santaniello.