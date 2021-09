Turris pronta per il Monopoli: «Aggressivi e determinati»

Seduta di rifinitura al Liguori per la Turris, in vista dell’esordio interno di domani pomeriggio contro il Monopoli. Alla viglia del match contro i pugliesi, mister Caneo esordisce con un proposito, evidenziando poi la buona settimana di lavoro sostenuta dai suoi: «Dobbiamo far pesare il fattore casalingo contro ogni avversario, non importa quanto quotato. La mentalità deve essere questa. Dobbiamo essere aggressivi e intensi, senza dare all’avversario la possibilità di fare la partita. In settimana abbiamo lavorato bene. Ho visto miglioramenti generali, anche sul piano fisico. I ragazzi stanno progressivamente smaltendo la fatica della preparazione, che è stata molto intensa, e secondo me già da domani saranno più reattivi, veloci e decisivi. Per domani mi aspetto quindi una di quelle partite che piacciono a me, con una Turris vivace, aggressiva e determinata».

Contro il Monopoli tornerà in mediana Franco, reduce da un turno di squalifica. «A centrocampo, considerando anche Tascone, abbiamo tre elementi di indiscusso spessore, tre valori aggiunti. Bordo si è confermato il giocatore che sapevamo fosse, quindi sarà sicuramente prezioso nell’arco della stagione, anche perché ha perfettamente assimilato i nostri meccanismi».

A Taranto si è visto un Santaniello a completo servizio della squadra: «Ovvio che per noi la sua presenza in area è fondamentale, ma dobbiamo arrivarci col gioco di squadra e gli attaccanti devono sfruttare il lavoro dei compagni degli altri due reparti».

Sul Monopoli: «Una squadra ben costruita, capace di difendersi bene e pericolosa in contropiede. Dobbiamo toglierle i rifornimenti dal basso».

Out invece Esempio e Ghislandi, che ha risposto alla convocazione della Nazionale Under 20. «Mi hanno detto – conclude Caneo – che si è fatto ben valere. Tanto meglio, vuol dire che quando tornerà sarà ancora più determinato di prima».

Convocati – Contro i gabbiani pugliesi tornano a disposizione di mister Caneo Franco e Loreto (al rientro dalla squalifica). Prima convocazione per i recuperati Zanoni e Finardi, mentre si ferma Esempio (risentimento al bicipite femorale sinistro), non convocato insieme agli indisponibili Lame e Ghislandi, quest’ultimo ancora impegnato con la Nazionale Under 20.

Ventitré i calciatori convocati dal tecnico corallino:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Giofré, Finardi, Franco, Iglio, Nunziante, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello.

Presentazione magliette ufficiali – Nel frattempo, attraverso il proprio canale Youtube, la Turris ha presentato le nuove maglie da gioco, realizzate per il secondo anno consecutivo dallo sponsor tecnico Eye Sport.

«Abbiamo voluto cambiare rispetto alla passata stagione, puntando sulla semplicità. Sono molto contento della resa finale», commenta il vicepresidente Vincenzo D’Oriano.

«Tutto quello che chiediamo come società, è che queste magliette siano sempre onorate e sudate», così il dirigente corallino Onofrio Colantonio.