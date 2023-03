Turris pronta alla sfida di Pescara, intanto Zeman punzecchia Maniero

Ultimo impegno di un mini ciclo di ferro per la Turris, che domani sarà di scena allo stadio Adriatico contro il Pescara di Zeman.

Alla vigilia del match contro gli adriatici, l’intervento del tecnico corallino Gaetano Fontana, che torna – anzitutto – sul turno infrasettimanale contro la Gelbison. «Contro la Gelbison è stata una partita importante ed anche se dal punto di vista tecnico non è stata alla pari di quella di Latina – erano del resto situazioni completamente diverse –, averla vinta con tanta pazienza, lavorando fino all’ultimo per cercare la giocata vincente, è stato segno di grande maturità. Gli impegni però non danno tregua ed impongono di continuare a lavorare a testa bassa».

Per la sfida contro gli adriatici di Zeman, «icona del calcio», la ricetta è sempre la stessa. «Cosa evitare contro il Pescara? Posso dire cosa assolutamente dobbiamo fare, e cioè continuare a credere in quel che facciamo ed a pedalare forte. I ragazzi stanno facendo uno sforzo incredibile anche se non sono nella migliore condizione. Il fatto però che si rendano disponibili per me è un successo, segno di attaccamento e della volontà di vincere tutti insieme».

Su Giannone e Leonetti: «Luca è una pedina fondamentale per noi, qualunque allenatore lo vorrebbe con sé. Sta facendo tanto e lavorare con quel fastidio tutti i giorni è indice della sua grande volontà di esser determinante. Quindi, anche al netto del suo stato di forma, per noi è importante che lui dia il suo attuale 100%: a me basta che abbia questo atteggiamento con la squadra. Leonetti? Speriamo in un minutaggio più cospicuo».

Parla Zeman - «La Turris? Una buona squadra, che già l'anno scorso ha fatto molto bene. Arriverà qui agguerrita perché ha bisogno di punti». Frecciatina per l'ex Riccardo Maniero: «Troppo allegro per fare le cose sul serio ma come giocatore non l'ho mai discusso. Sono contento per lui se a questa età ancora gioca ed è importante per la sua squadra».