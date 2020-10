Alla vigilia mister Fabiano aveva avvertito la Turris, mettendola in guardia dalle insidie del Ventura. E in effetti contro il Bisceglie c’è stato da battagliare, specie nel secondo tempo: ne sono venuti fuori tre punti che premiano la lucidità e l’organizzazione di gioco dei corallini, capaci di tenere ben salda la bussola pur nel momento di maggiore pressione dei pugliesi.

«Altri tre punti salvezza? Il nostro obiettivo – commenta mister Fabiano – è giocarci sul campo ogni singola partita, provando a trarne il massimo. Ad oggi possiamo dire di essere belli e fortunati, perché il risultato ci dà ragione. Dobbiamo dunque continuare così, anche se a Bisceglie non è stato affatto semplice. Abbiamo affrontato una squadra di qualità, per quanto non ancora sorretta da adeguata condizione atletica. Può sembrare paradossale, ma – nonostante il ritardo di preparazione – proprio nei minuti finali, complici le nostre fatiche precedenti, il Bisceglie ha espresso la sua maggior forza: questo vuol dire che il giusto atteggiamento mentale è sempre fondamentale. Gli avversari hanno interpretato al meglio la partita, ma questo non fa che esaltare ulteriormente il nostro risultato. Bravi i miei ragazzi, che hanno saputo anche soffrire. Gestire la terza partita in una settimana non era affatto semplice, senza contare che noi giocavamo per la prima volta su un campo in erba naturale. Abbiamo tenuto in pugno il primo tempo, mentre nel secondo è stato bravo il Bisceglie a tanerci bassi. In ogni caso, abbiamo avuto grande lucidità nel blindare i tre punti. La variazione di modulo? Succederà ancora: sceglieremo in base agli avversari ed alle specifiche esigenze di gara, chiaramente badando sempre a sfruttare al meglio le caratteristiche dei nostri calciatori. A Bisceglie abbiamo cominciato con il 4-3-3 e finito con il 3-5-2. Ripeto, prima ancora del sistema di gioco, contano i principi e la capacità di soffrire».

A Bisceglie decisivo Giannone, proprio come all’esordio al Liguori contro la Virtus Francavilla. «Non era facile – commenta l’ex Catanzaro – contro una squadra che obiettivamente non potevamo conoscere a fondo. Noi avemmo potuto sfruttare meglio le occasioni da gol prodotte nel primo tempo per rendere più consistente il vantaggio, ma va bene così. Stiamo bene ed a Bisceglie abbiamo fatto quello che il mister ci ha chiesto. L’importante era vincere e conta solo esserci riusciti, perché le vittorie aiutano a lavorare meglio e crescere. Questi sono punti decisamente importanti. Dobbiamo continuare su questa linea».

Domenica al Liguori arriverà il Monopoli. Contro i gabbiani dovrebbe tornare disponibile capitan Longo, al rientro dopo uno stop di tre settimane.

Nel frattempo, il club corallino ha diramato una nota ufficiale per soffocare sul nascere potenziali polemiche connesse a messaggi veicolati via social attraverso pagine contenenti la denominazione "Turris". «Nel comunicare che è in allestimento il nuovo sito ufficiale della Turris Calcio, la società ribadisce che l'unica pagina social ufficiale del club è quella denominata S.S. Turris Calcio Srl. Pertanto, si dissocia da eventuali contenuti offensivi o lesivi della reputazione altrui che dovessero essere pubblicati su altri canali social che, pur riportando il nome Turris in intestazione, non sono riconducibili a questa società».





© RIPRODUZIONE RISERVATA