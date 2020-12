Si ferma a Catanzaro, dopo 582 giorni, la lunga scia di imbattibilità esterna della Turris. Al Ceravolo sblocca Esempio con un gran gol, poi la remuntada delle aquile impreziosita al minuto 95 dal tacco di Curiale per il definitivo 3-1: un passivo che mortifica oltremodo i corallini, protagonisti sul piano del gioco nel primo tempo e stoici poi nella ripresa nel contenere l’avversario nonostante l’uomo in meno. Pesa come un macigno, nell’economia del match, il contestato secondo giallo a Stefano Esempio al minuto 35 della prima frazione, estratto per una presunta perdita di tempo su rimessa laterale. Diverse le reazioni registrate nel post partita: non vuol tornare sull'episodio del rosso mister Fabiano, mentre il diggì Primicile parla di arbitro non in giornata. Entrambi però d'accordo nell'esaltare la prestazione della Turris.

Al Ceravolo, mister Fabiano riparte dal 3-5-2: in mediana c’è il terzetto Tascone-Franco-Romano; in avanti il tandem, Giannone-Pandolfi.

Nella prima frazione, subito due occasioni per i padroni di casa: prima il colpo di testa di Casoli (di poco alto sul montante), poi la conclusione di Garufo che – complice una deviazione di Esempio – si stampa sul palo. Al netto delle prime palle gol, la gara scorre sui binari di un sostanziale equilibrio, con la Turris che cresce però progressivamente, chiudendo gli spazi con il solito ordine e rendendosi pericolosa in ripartenza. Come al minuto 19, quando Pandolfi (poco prima murato in area), lanciato a tu per tu con Branduani, tenta il destro ma allarga troppo: sfera di un nulla sul fondo. Il vantaggio corallino arriva tre minuti più tardi: delizioso il suggerimento di Giannone a servire in area Esempio, che insacca con un sinistro chirurgico. Incontenibile l’esultanza del giovane difensore, che si sfila la maglia e rimedia il giallo. Al 28’ Fazio - di testa - scheggia la parte alta della traversa su punizione di Corapi. Alla mezz’ora Abagnale, con la complicità di Lorenzini, salva sulla mezza girata di Garufo. Al 35’ il contestato episodio che sposta gli equilibri: Esempio lascia ad un compagno la rimessa laterale ed il direttore di gara sanziona con il giallo – è il secondo – la presunta perdita di tempo. Il Catanzaro preme nel tentativo di profittare della superiorità numerica e riagguanta il pari al minuto 43: è di Risolo – su assist di Evacuo – la conclusione che vale l’1-1. Al 46’ il terzo legno dei giallorossi, centrato da Di Massimo dai venticinque metri.

Nella ripresa, subito tre cambi: nella Turris dentro Loreto per Tascone; nel Catanzaro tocca a Evan’s e Carlini. Dopo nemmeno un minuto, decisivo intervento di Lorenzini a neutralizzare Di Massimo. Altra girandola di sostituzioni fra il 10’ e il quarto d’ora: dentro Signorelli e Brandi per i corallini (a rilevare Giannone e un acciaccato Romano); risponde il Catanzaro con Di Piazza per Di Massimo. Il Catanzaro mantiene pressoché costantemente l’iniziativa, senza tuttavia riuscire a sfondare; alla Turris il merito di contenere senza mai perdere la bussola. Il sorpasso arriva al minuto 34, quando un’incertezza di Abagnale su cross di Evan’s spiana letteralmente la strada ad Evacuo, che sigla il 2-1 a porta sguarnita. Mister Fabiano si gioca il tutto per tutto e – quando mancano sette minuti – gioca le carte Longo e Alma, a rilevare Lorenzini e Franco. Turris dunque a trazione anteriore nonostante l’uomo in meno. L’occasione per il pari è servita al minuto 41, ma Pandolfi divora clamorosamente: su assist di Da Dalt – velo di Longo – l’ex Entella si ritrova solo davanti a Branduani ma spedisce incredibilmente sul fondo. In pieno recupero, la ripartenza giallorossa che porta al tris: su assist di Carlini, Curiale insacca di tacco.

Ha solo parole d’elogio per i suoi, mister Fabiano. «Qui si lamentano tutti, noi non lo faremo mai. Io non voglio far polemica con nessuno. Voglio solo fare i complimenti alla mia squadra. Ha parlato il campo per noi, io non devo aggiungere altro. Oggi tenuto il campo alla grande. Fatto benissimo nel primo tempo e rischiato poco nel secondo. Ed abbiamo avuto la palla del pareggio. Non voglio aggiungere altro rispetto a quanto espresso dal campo. Posso solo ringraziare i miei ragazzi».

Promuove la Turris il diggì Primicile, che torna inevitabilmente sull’episodio del rosso ad Esempio. «Complimenti al Catanzaro, che oggi ha battuto una grandissima Turris. Avremmo assolutamente meritato qualcosa in più, se non fosse stato per qualche episodio evidentemente sfavorevole ed un arbitro non in giornata. Tolti i primi dieci minuti, si è vista una grande Turris, passata meritatamente in vantaggio, abile poi a ripartire spesso. Insomma, gagliarda. Siamo stati sempre in partita. L’espulsione? Ingiusta. Quindi un’ulteriore mazzata sul piano psicologico. Peccato per l’occasione fallita da Pandoplfi. La gara di oggi conferma che siamo una squadra difficile da affrontare. Teniamo testa a tutti».

